گازرسانی به منطقه بازفت کوهرنگ تا پایان سال ۹۶ انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در جمع مردم بخش بازفت و در حاشیه نشست مشترک استانداران، مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری و خوزستان اظهار داشت: دولت یازدهم تلاش های فراوانی برای خدمات رسانی به نقاط مختلف کشور و استان داشته است.

وی تأکید کرد: با گازرسانی به بخش بازفت تحول بزرگی در حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و افزایش سطح رفاهی مردم به دنبال دارد.

سلیمانی دشتکی افزود: احداث تونل چری با هدف حذف گردنه سخت گذر و برف گیر چری و به منظور کوتاه شدن مسیر ارتباطی چهارمحال و بختیاری به خوزستان در حال احداث است.

وی تصریح کرد: به همین منظور نشست مشترکی بین استانداران، مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری و خوزستان برگزار شد تا بتوان در آن روند اجرایی تکمیل و بهره برداری از پروژه های مشترک بین دو استان را سرعت داد.

استاندار خوزستان نیز گفت: اجرا، تکمیل و بهره برداری سریع تر از پروژه های مشترک بین دو استان نقش مهمی در تسریع روند رشد و توسعه همه جانبه و پایدار این مناطق دارد.

غلامرضا شریعتی اضافه کرد: اشتراکات فرهنگی قوی بین استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان باعث به سرانجام رسیدن پروژه های مختلف در این دو استان و بهره مندی جوانان از اشتغال و رونق اقتصادی می شود.

وی بیان داشت: تلاش به منظور خلق ثروت برای مردم چهارمحال و بختیاری و خوزستان و حتی سایر نقاط کشور در دستور کار مسئولان قرار دارد.