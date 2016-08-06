به گزارش خبرنگار مهر، متأسفانه شب گذشته از اوایل غروب آفتاب آتش‌سوزی وسیعی در بخش حاشیه‌ای روستای کوهانی آغاز شد و تا ساعت ۳ بامداد شنبه ادامه داشت.

در این آتش‌سوزی که بیش از ۱۰۰ خروار از علوفه دامداران و کشاورزان که قصد ذخیره آن برای فصل پاییز و زمستان را داشتند سوخت، خسارات مالی افزون بر ۳۰ میلیون تومان بر کشاورزان تحمیل کرد.

آیت صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه پس از تکمیل مراحل بررسی آتش‌سوزی صورت گرفته در محل جمع‌آوری علوفه‌های کشاورزی این روستا علت اصلی حادثه، عامل انسانی گزارش شده است.

وی عنوان کرد: در این آتش‌سوزی نقش نیروهای مردمی در اطفا و مهار آتش بسیار تأثیر گذار بود چراکه در ابتدای آغاز آتش‌سوزی زبانه‌های آتش به ارتفاع افزون بر ۲۰ متر می‌رسید.

وی عنوان کرد: متأسفانه تراکم علوفه‌ها و نزدیک بودن علوفه‌ها به یکدیگر نیز از علل تشدید و همچنین استمرار حریق طی مدت ۹ ساعت شد اما خوشبختانه با سعه‌صدر کارکنان آتش‌نشانی شهرداری نهاوند این حریق مهار شد هرچند در برخی موارد کارکنان آتش‌نشانی باید صبورتر برخورد کنند.