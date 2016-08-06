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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری خنک تر می شود

چهارمحال و بختیاری خنک تر می شود

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری از کاهش دما در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: چهارمحال و بختیاری خنک تر می شود.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش دما در استان چهارمحال و بختیاری ادامه دارد، عنوان کرد: هوای چهارمحال و بختیاری در روز های آینده بسیار خنک و مطلوب می شود.

وی عنوان کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار بر فراز منطقه طی سه روز آینده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهرها همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی ادامه داد: دما طی این مدت کاهش نسبی خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر دمای شهرکرد به ۱۰ درجه سانتی گراد رسیده است.

کد مطلب 3733333

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