چهارمحال و بختیاری خنک تر می شود

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش دما در استان چهارمحال و بختیاری ادامه دارد، عنوان کرد: هوای چهارمحال و بختیاری در روز های آینده بسیار خنک و مطلوب می شود.

وی عنوان کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار بر فراز منطقه طی سه روز آینده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهرها همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی ادامه داد: دما طی این مدت کاهش نسبی خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر دمای شهرکرد به ۱۰ درجه سانتی گراد رسیده است.