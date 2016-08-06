۱۲۰۰ امام جماعت در مدارس مازندارن فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزشوپرورش در مازندران، با اشاره به توفیقات این اداره کل در استان در طی سال گذشته، گفت: دانشآموز نخبه زهرا کاظمی توانست مدال نقره المپیاد علمی دانشآموزی جهان را کسب کند و همچنین دانشآموزان استان توانستند در مسابقات کشوری علوم آزمایشگاهی رتبه سوم را کسب کند.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران با اشاره به لزوم حضور مبلغان حوزه علمیه در مدارس، تصریح کرد: یک تفاهمنامه در سه سال گذشته بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش استان تدوین شد.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران با اشاره به لزوم حضور مبلغان حوزه علمیه در مدارس، تصریح کرد: یک تفاهمنامه در سه سال گذشته بین حوزه علمیه و آموزشوپرورش استان تدوین و اجرایی شد.
وی در تشریح عملکرد این ستاد مشترک، اظهار کرد: ۱۵۰ نفر از مبلغان حوزه علمیه در غالب طرح امین در سطح استان مشغول به فعالیتاند که ۷۸ نفر از این طلاب بدون حقالزحمه تبلیغ میکنند.
قاسمی در ادامه افزود: ۱۸ نفر از مبلغان در طرح روشنا در مدارس سمپاد استان مشغول به فعالیت هستند.
وی در ارائه گزارش از عملکرد فرهنگی پرورشی آموزشوپرورش در استان، اظهار کرد: دانشآموزان مازندرانی توانستند در مسابقات قرآنی کشور رتبههای برتر را کسب کنند.
قاسمی در پایان اعلام کرد: جشن عبادت دانشآموزی در آغاز سال تحصیلی در مدارس پسرانه و دخترانه برگزار میشود.
آیتالله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزشوپرورش در مازندران، با تبریک دهه کرامت، گفت: نقطه آغاز تعلیم و تربیت آموزشوپرورش است زیرا همگان باید از این دوره از زندگی عبور کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به وحدت حوزه و مدارس، خاطرنشان کرد: جمعیت مستعد دانشآموز نباید رها شوند.
وی بابیان اینکه هرچه سرمایهگذاری در نیروی انسانی کنیم کم است، تصریح کرد: درگذشته ضرر کردیم چون مغزها و فکرها وابسته بود، لزوم استقلال فکری و فرهنگی است.
طبرسی به نفوذ فرهنگی دشمنان اشاره کرد و گفت: مقابله بانفوذ دشمنان در نسل جوان ما نیازمند خرج وقت و بودجه است.
وی با تأکید بر همکاری و همدلی میان مسئولان، افزود: باید با مدیریت صحیح نسل آینده تأثیرگذاری پرورش دهیم.
نماینده ولیفقیه به لزوم ایجاد تزکیه نفس در کنار تعلیم در مدارس تأکید کرد و گفت: کار مربیان دبیران و مبلغان تعلیم تربیت و تزکیه نفس در بین دانشآموزان است.
نظر شما