۱۲۰۰ امام جماعت در مدارس مازندارن فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش در مازندران، با اشاره به توفیقات این اداره کل در استان در طی سال گذشته، گفت: دانش‌آموز نخبه زهرا کاظمی توانست مدال نقره المپیاد علمی دانش‌آموزی جهان را کسب کند و همچنین دانش‌آموزان استان توانستند در مسابقات کشوری علوم آزمایشگاهی رتبه سوم را کسب کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به لزوم حضور مبلغان حوزه علمیه در مدارس، تصریح کرد: یک تفاهم‌نامه در سه سال گذشته بین حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش استان تدوین شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به لزوم حضور مبلغان حوزه علمیه در مدارس، تصریح کرد: یک تفاهم‌نامه در سه سال گذشته بین حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش استان تدوین و اجرایی شد.

وی در تشریح عملکرد این ستاد مشترک، اظهار کرد: ۱۵۰ نفر از مبلغان حوزه علمیه در غالب طرح امین در سطح استان مشغول به فعالیت‌اند که ۷۸ نفر از این طلاب بدون حق‌الزحمه تبلیغ می‌کنند.

قاسمی در ادامه افزود: ۱۸ نفر از مبلغان در طرح روشنا در مدارس سمپاد استان مشغول به فعالیت هستند.

وی در ارائه گزارش از عملکرد فرهنگی پرورشی آموزش‌وپرورش در استان، اظهار کرد: دانش‌آموزان مازندرانی توانستند در مسابقات قرآنی کشور رتبه‌های برتر را کسب کنند.

قاسمی در پایان اعلام کرد: جشن عبادت دانش‌آموزی در آغاز سال تحصیلی در مدارس پسرانه و دخترانه برگزار می‌شود.

آیت‌الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش در مازندران، با تبریک دهه کرامت، گفت: نقطه آغاز تعلیم و تربیت آموزش‌وپرورش است زیرا همگان باید از این دوره از زندگی عبور کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به وحدت حوزه و مدارس، خاطرنشان کرد: جمعیت مستعد دانش‌آموز نباید رها شوند.

وی بابیان اینکه هرچه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی کنیم کم است، تصریح کرد: درگذشته ضرر کردیم چون مغزها و فکرها وابسته بود، لزوم استقلال فکری و فرهنگی است.

طبرسی به نفوذ فرهنگی دشمنان اشاره کرد و گفت: مقابله بانفوذ دشمنان در نسل جوان ما نیازمند خرج وقت و بودجه است.

وی با تأکید بر همکاری و همدلی میان مسئولان، افزود: باید با مدیریت صحیح نسل آینده تأثیرگذاری پرورش دهیم.

نماینده ولی‌فقیه به لزوم ایجاد تزکیه نفس در کنار تعلیم در مدارس تأکید کرد و گفت: کار مربیان دبیران و مبلغان تعلیم تربیت و تزکیه نفس در بین دانش‌آموزان است.