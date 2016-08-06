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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

مدیر کل کتابخانه های استان ایلام:

عملیات احداث کتابخانه شماره ۲ آبدانان آغاز می شود

عملیات احداث کتابخانه شماره ۲ آبدانان آغاز می شود

ایلام-مدیر کل کتابخانه های استان ایلام گفت: امسال عملیات احداث کتابخانه شماره ۲ آبدانان آغاز می شود.

مراد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه مختلفی برای گسترش کتابخانه ها در استان ایلام پیش بینی شده و امسال عملیات احداث کتابخانه شماره ۲ شهر آبدانان آغاز می شود.

مدیرکل کتابخانه های استان ایلام با اشاره به میزان استقبال از کتابخانه های عمومی شهرستان آبدانان، گفت: میزان استقبال از کتابخانه عمومی شهرستان آبدانان بسیار مطلوب است و این میزان استقبال بسیار شگفت انگیز بوده است.

جلیلیان ادامه داد: نهادهای فرهنگی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و ترغیب اقشار مختلف جامعه به سمت کتاب و کتابخوانی وظیفه مهمی بر عهده دارند.

وی افزود: هر چه قدر فعالیت کتابخانه ها در مسیر جذب عضو و ارائه کتاب های بیشتر به آنها در این مکانهای فرهنگی بیشتر شود، فرهنگ کتابخوانی در جامعه بیشتر شده و این امر کاهش آسیب های اجتماعی را در پی دارد.

کد مطلب 3733336

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