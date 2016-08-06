حل مشکل ترافیک صدر؛ به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی در نشستی خبری با بیان اینکه ترافیک پل صدر قابل رفع است، گفت: به عنوان طراح و کسی که مطالعات این پل را انجام داده است می گویم سه مشکلی که بهره بردار برای پل صدر ایجاد کرده بود دلیل بار ترافیکی صدر است و می توان این مشکل را رفع کرد.

وی ادامه داد: دسترسی های اضطراری که برای روز مبادا برای تونل نیایش طراحی شده بود متاسفانه در این مدت بازگشایی شدند و یکی از اصلی ترین دلایل ترافیک صدر ورود خودروها از این دسترسی ها به تونل است برای تونل و پل دو لاین ترافیکی و یک خط اضطرار تعریف شده است و برای پل نیز به همین صورت دو لاین ترافیکی و یک لاین اضطرار وجود دارد بنابراین نباید بر روی پل بار ترافیکی وجود داشته باشد اما ورود خودرو از دسترسی های اضطراری باعث پس زدن خودروها و ایجاد ترافیک می شود. در حالیکه این دسترسی ها به این دلیل ایجاد شده که اگر روزی پل نیاز به تعمیرات داشت تونل قابل استفاده باشد. در حالیکه می بینیم دسترسی شریعتی وارد صدر شده و حتی به نفع این دسترسی پل را با نیوجرسی های پلاستیکی باریک کرده ایم. مشکل بعدی باز بودن انتهای صدر است که برخی برای فرار از بار ترافیکی صدر موجود مسیر بالا را انتخاب می کنند بنابراین تقاضای متعادل نبوده در صورتی‌که با بسته شدن دسترسی های اضطراری در زمان پیک ترافیک می توان مشکل ترافیکی صدر را حل کرد.

وی ادامه داد: این موضوع در شورای ترافیک تهران که مدتی است تشکیل جلسه نداده طرح خواهد شد و اگر امکان آن نباشد در شورای ترافیک کشور آن را پیگیری می کنیم و تلاش می کنیم از این پس با تعامل بیشتر با شورای ترافیک تهران از ظرفیت های این شورا در پیشبرد طرح های ترافیکی استفاده کنیم.

وی با انتقاد از اظهارات مطرح شده درباره مطالعه نداشتن پروژه پل صدر اظهار داشت: گفته شده پل صدر ۴ ورق مطالعه هم نداشته، تعجب می کنیم افرادی این اظهارات را مطرح می کنند که از پروژه اطلاع دارند. وقتی این اظهارات مطرح می شود به غیر از این است که سنگ روی سنگ بند نمی شود، طرح این مسائل به غیر از آسیب زدن به ارتباط و اعتماد عمومی نسبت به مدیران چیز دیگری ندارد.

وی ادامه داد: چرا برای موضوعی که جامعه مهندسی کشور به آن افتخار کرده و اخیرا جایزه مهندسی سازه انگلستان را دریافت کرده، این اظهارات مطرح می شود.

حسینی در ادامه با اشاره به اجرای طرح LEZ در تهران گفت: این طرح بخش های مختلفی دارد و ما هیچ وقت نگفتیم که خودروی فرسوده وارد طرح نشود بلکه خودروهای فاقد معاینه فنی نمی توانند وارد محدوده طوج و فرد شوند. در حال حاضر قدم اول این طرح توضیح داده شده به این معنی که هر خودرویی می خواهد وارد محدوده شود باید معاینه فنی داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: اگر کسی مخالف اجرای طرح کاهش است حتما مخالف سلامت مردم است و اگر تعدادی از خودروها مشکل پیدا می کنند باید مشکلشان را حل کنند. در قدم بعدی خودروهای کاربراتوری به تدریج از مدار خارج می شود و دامنه استانداردها باید بالا برود، مشکلات برطرف می شود و پلیس حتما باید برخورد کند و سیستم هوشمند ما نیز باید ثبت تخلف کند.

وی همچنین به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت: بحث نوسازی یک بحث اساسی است و ظاهر خوردوها باید در شأن مردم باشد که این موضوع لازم الاجراست. ماشینی که امنیت مردم در آن دیده نمی شود نباید اجازه تردد داشته باشد.

حسینی با اشاره به توسعه مترو در تهران نیز توضیح داد: بحث مترو کاملا موضوع اثرگذاری است و هدف ما فقط رکوردزنی در کیلومتر خطوط مترو نیست. در حال حاضر در دو زون(جنوب شرق و شمال غرب تهران) فعالیت می کنیم. مترو و حمل و نقل عمومی جزو ضعیف ترین بخش هاست که اگر خطوط ۶ و ۷ وارد مدار شود، تأثیرگذار خواهد بود.

معاون شهردار تهران همچنین از افتتاح ایستگاه مترو سهروردی در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: روز دوشنبه ایستگاه سهرودی واقع در خط ۳ افتتاح می شود. تمامی ایستگاه های این خط تا پایان سال تکمیل می شود و سپس پایانه خط ۳ نیز به مناقصه گذاشته می شود.

وی اضافه کرد: برای بنده کار عمرانی از کار فرهنگی راحت تر است اما ۱۰ برابر کار عمرانی برای انجام کار فرهنگی وقت خواهم گذاشت. ما نمی توانیم ایستگاه مترویی بسازیم که سرویس بهداشتی نداشته باشد. در تمام ایستگاه های ۶ و ۷ که تعدادشان کم نیست مسائل معماری و انسان محور مد نظر قرار گرفته که نتایج آن را در آینده می بینیم.

حسینی در پایان تصریح کرد: از این پس حتی یک ایستگاه یا ترمینال را نخواهیم دید که معماری در آن رعایت نشده باشد و نیازهای انسان‌ محور همچون سرویس بهداشتی و اتاق مادر و کودک نیز ایجاد و توسعه می یابد.