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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان:

۸۴ درصد تسهیلات مشاغل خانگی در کردستان جذب شده است

۸۴ درصد تسهیلات مشاغل خانگی در کردستان جذب شده است

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اعتبارات مشاغل خانگی استان در سال گذشته را بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ذکرکردوگفت: تاکنون ۸۴ درصد تسهیلات مشاغل خانگی در استان جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رشیدی امروز شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که در سالن شهدای گمنام تشکیل شد، به ارائه عملکرد پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی دراستان پرداخت و گفت: میزان اعتبارات سال گذشته مشاغل خانگی دراستان ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

وی با بیان اینکه صادرات و ملی بانک های عامل پرداخت این تسهیلات هستند، عنوان کرد: تاکنون ۳ میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان توسط بانک صادرات و ۵ میلیاردو ۶۰۹ میلیون تومان هم توسط بانک ملی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در کل ۸۴ درصد اعتبارات مشاغل خانگی دراستان جذب شده است، بیان کرد: انتظار می رود بانک های عامل پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی دراستان مساعدت بیشتری در این راستا داشته باشند تا ۱۰۰ درصد اعتبارات جذب شود.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر اشاره کرد و گفت: شورای سیاست گذاری استان در این راستا تشکیل شده و تاکنون ۲۷۱ نفر از کارآفرینان برتر استان در سامانه جشنواره کارآفرینان برتر ثبت نام کردند.

رشیدی افزود: از تعداد مذکور ۸۴ نفر در حوزه خدمات، ۷۰ نفر در حوزه صنعت، ۵۵ نفر در حوزه کشاورزی و ۶۲ نفر هم در سایر حوزه ها در این سامانه ثبت نام کردند.

وی از تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره مذکور تاپایان مردادماه امسال خبرداد و بیان کرد: از تعداد کل ۲۷۱ نفر ثبت نام شده ۷۶ مورد مدارک آنها کامل و به مرحله داوری دست پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه سامانه رصد ثبت اشتغال به منظور برنامه ریز و اطلاع بیشتر دستگاه های اجرایی راه اندازی شده است، اظهارداشت:  تاکنون در استان اشتغال هزار و ۲۳۳ نفر در این سامانه به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان عنوان کرد: توسط کاریابی های فعال در کردستان هم تاکنون ۴۴۵ نفر در حوزه های مختلف در سطح استان به کارگرفته شدند.

کد مطلب 3733342

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