دارندگان فیش های نجومی انقلاب را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در دیدار با دانشجویان حاضر در اردوهای جهادی استان، با تبریک دهه کرامت، گفت: دانشجویان بسیجی یادآور جوانان پرشور روزهای آغازین انقلاب‌اند.

وی با انتقاد از ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی درگذشته، تصریح کرد: راه‌اندازی بسیج سازندگی موجب مانایی انقلاب شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بابیان اینکه انقلاب نیاید در گفتار بماند، گفت: بسیج سازندگی موقعیت مناسبی است که انقلاب را در عمل ثابت کنیم.

وی با تأکید بر پشتیبانی از این جریان انقلابی، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با دانشجویان بسیجی در اردوهای جهادی همکاری کامل داشته باشند.

وی رهبری را مبدأ و محور انقلاب اعلام کرد و گفت: مسئولان در ساده زیستی و خدمت به‌نظام مقام معظم رهبری را الگوی خود قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در پایان از دانشجویان بسیجی حاضر در اردوهای جهادی استان خواست تا دلسرد نباشند و افزود: نگاه شما به ولی امرتان باشد چون شما آینده‌سازان این نظام هستید.