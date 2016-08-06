فیلم وسترن اقتباسی از اثری از مارکز مجددا اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس‌آنجلس تایمز، بازگشت یک مرد پس از ۱۸ سال به دهکده‌ای غبارآلود که دوران جوانی او در آنجا سپری شده، موجب ماجراهای جدیدی می‌شود. در حالی که چند نفر در انتظار انتقام گرفتن از کسی هستند که هیچ شاهدی برای وقوع قتلی توسط او وجود ندارد، کار به جنگی با اسلحه می‌رسد.

«زمانی برای مرگ» نمایشنامه‌ای است که مارکز پیش از نوشتن رمان «صد سال تنهایی» که زندگی او و مسیر ادبیات آمریکای لاتین را تغییر داد، نوشته بود. مارکز پیش از نوشتن «صد سال تنهایی» و دریافت جایزه ادبی نوبل، روزنامه‌نگاری بود که بیشتر در زمینه نوشتن نمایشنامه کار می‌کرد. او نمایشنامه «زمانی برای مرگ» را به درخواست آرتورو ریپشتاین فیلمساز مکزیکی در قالب فیلمنامه نیز نوشت تا او بتواند نخستین فیلمش را برمبنای آن بسازد. مارکز این فیلمنامه را با همکاری دیگر نویسنده بزرگ مکزیکی یعنی فوئنتس نوشته بود.

دیروز این فیلم یک اکران تاریخی در لس‌آنجلس پیدا کرد و در پنجاهمین سال ساخته شدن فیلم، بار دیگر روی پرده رفت. این فیلم در سینما فورد در هالیوود دیشب جمعه شب راهی پرده سینما شد. پسر فیلمساز رودریگو گارسیا نیز که به تازگی فیلم «آخرین روزهای در بیابان» را با بازی اوان مک گرگور ساخته، از حاضران در این برنامه بود.

وی گفت: من عاشق سادگی این داستان هستم؛ این داستان هنوز پرقدرت است. این داستان درباره مردی است که پس از کشتن فردی در دوئل، پس از سال‌ها به زادگاهش باز می‌گردد. او فکر می‌کند همه چیز تمام شده اما پسران آن مرد اینطور فکر نمی‌کنند. این یک تراژدی یونانی است که در قالب وسترن تجلی پیدا کرده و بیانگر این است که نمی‌توانی از گذشته‌ات فرار کنی.

مسئولان این برنامه با تجلیل از این فیلم گفتند: اهمیت این فیلم تنها به خاطر این‌که اثری از مارکز است، نیست بلکه نخستین اثر سینمایی فیلمسازی مهم است.

آرتور ریپشتاین کارگردان ۷۲ ساله مکزیکی است وی امسال از اعضای هیات داوران جشنواره لوکارنو است.

در مجموع ۲۶ فیلم از آثار مارکز ساخته شده که نوشتن فیلمنامه همه آنها را خود او برعهده داشته است.