به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پناهی، درباره فعالیتهای این کمیته اظهار کرد: اواخر سال گذشته کمیته دانشجویی فعالیت خود را در ستاد آغاز کرد و دانشجویان رشتههای مختلف از سراسر کشور در این کمیته عضو هستند که برنامههای مختلف و متنوعی را در طول سال با حمایت ستاد در حوزه آموزش و ترویج علوم و فناوریهای شناختی برگزار خواهند کرد.
برگزاری سمینارهای ترویجی مغز و شناخت در سطح کشور
پناهی عنوان کرد: برای آشنایی دانشجویان رشتههای مختلف با حوزه علوم شناختی در مراکز علمی سطح کشور سمینارهای ترویجی بینرشتهای توسط این کمیته برگزار میشود که اسفند ماه سال گذشته نخستین سمینار را در دانشگاه تهران با حضور دانشجویان از سراسر کشور برگزار کردیم؛ پس از آن نیز اردیبهشت ماه سمیناری در شیراز برگزار شد و برگزاری ۵ سمینار دیگر را تا پایان سال جاری در سطح کشور در برنامههایمان داریم.
دبیر کمیته دانشجویی ستاد توسعه علوم و فنارویهای شناختی معاونت علمی با اشاره به شکل گیری انجمنهای دانشجویی مغز و شناخت گفت: همکاریهایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات برای تاسیس انجمنهای دانشجویی مغز و شناخت شکل گرفته است تا این انجمنها ابزاری برای ترویج علوم شناختی، در قالب برگزاری سمینارهای ترویجی،کارگاههای تخصصی، دورههای پژوهشمحور،چاپ نشریات تخصصی و حمایت از پایاننامه های دانشجویی باشند.
برگزاری نخستین مسابقه ملی مغز و شناخت
پناهی ابراز کرد: اسفند ماه سال جاری همزمان با برگزاری هفته آگاهی از مغز نخستین مسابقه ملی مغز و شناخت برگزار میشود و دانشجویان کلیه مقاطع و رشتههای تحصیلی میتوانند در این مسابقه بین رشتهای شرکت کنند. همچنین دورههای اختیاری دو واحدی برای آشنایی دانشجویان با علوم شناختی برای رشتههای روانشناسی، پزشکی، علوم پایه و فنی و مهندسی راه اندازی کردهایم که اولین دوره آن سال پیش در دانشگاه ایران برگزار شد و قصد داریم تا پایان سال این درس حداقل در ۷ دانشگاه راهاندازی شود.
وی درباره برگزاری مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی گفت: این مدرسه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و پژوهشکده علوم شناختی ۲۳ شهریور ماه به مدت ۱ هفته با هدف آشنایی دانشجویان با مباحث حوزه علوم اعصاب وعلوم شناختی برگزار میشود.
دبیر انجمن علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: طرح سفیران مغز و شناخت نیز بحث دیگری است که در این کمیته و با همکاری کمیته دانشآموزی ستاد، پیگیری میشود بر این اساس دانشجویان نخبه رشتههای فنی و مهندسی، پزشکی و روانشناسی که در حوزه علوم شناختی پژوهش میکنند، جهت آشنایی دانش آموزان با این حوزه و اطلاعرسانی برنامههای دانشآموزی ستاد در مدارس حضور مییابند.
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