۴ میلیون متر مربع فضای دامی در کرمانشاه سمپاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید همتی امروز شنبه در جمع خبرنگاران از مصرف ۴ هزار و ۶۰۰ لیتر سم به شکل رایگان جهت سمپاشی بدن و جایگاه نگهداری دام در استان طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی گفت: این مقدار سم مصرف شده در راستای سمپاشی بدن و جایگاه نگهداری دام در مناطق مرزی ومحروم و همچنین مناطق کانون بیماری های دامی بوده و به صورت فراگیر در سطح کل استان توزیع شده است.

به گفته رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، با توجه به کمبود اعتبارات و نداشتن وقت کافی برای سمپاشی تمام مناطق روستایی استان، بنابراین دامداران خود نیز باید در راستای خرید و انجام سمپاشی بدن و جایگاه های نگهداری دام اقدام کنند.

همتی خاطرنشان کرد: دامداران باید سموم ضد انگل را طبق دستور العمل کارخانه تولید کننده و زیر نظر کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان استفاده کنند.

این مقام مسئول همچنین از مصرف ۱۲ هزار لیتر سم در راستای سمپاشی بدن و جایگاه های نگهداری دام در استان طی سال گذشته خبر داد و افزود: این مقدار سم مصرف شده در مساحت ۴ میلیون مترمربع جایگاه دام مورد استفاده قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در سال گذشته، بدن سه میلیون نوبت سر دام سبک و ۲۰۰ هزار نوبت سر دام سنگین علیه انواع بیماری های دامی سمپاشی شد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه هدف از سمپاشی بدن و جایگاه های نگهداری دام را کنترل جمعیت حشرات و کنه های ناقل انواع بیماری های دامی مانند تب کریمه کنگو، تب سه روزه، لمپی اسکین، تیلریوز و ... دانست.

همتی توصیه کرد: دامداران باید به صورت مستمر بدن و جایگاه نگهداری دام را سالانه چندین مرتبه خصوصأ در فصل بهار و تابستان سمپاشی کنند.