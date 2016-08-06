سومین همایش بزرگ مردمی ابر فیاض در قزوین برگزار می شود

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دبیرخانه دائمی ستاد بزرگداشت آزادگان از سه سال گذشته در قزوین استقرار یافته و هر سال برنامه‌های متنوعی به این مناسبت برگزار می‌کند که طی دو سال گذشته دو همایش بزرگ ابر فیاض با حضور آزادگان سراسر کشور و مسئولانی ملی و استانی در قزوین برگزار شد.

وی افزود:امسال با هماهنگی‌های انجام شده برگزاری برنامه سالروز ورود آزادگان با شکلی جدید برگزار می شود که ویژه برنامه های متنوعی با همکاری دستگاه های اجرایی استان قزوین از ۲۳ تا ۲۹ مرداد ماه سالجاری در سطح محلات و بوستان های شهر اجرا خواهد شد.

برگزاری همایش بزرگ مردمی ابر فیاض در بوستان های الغدیر، ملت و پامچال

وی خاطرنشان کرد: همایش بزرگ مردمی ابر فیاض ساعت ۲۰:۳۰ با اجرای مجری و بازیگر محبوب کشور، سید جواد هاشمی و با حضور خادمین حرم امام رضا(ع) ۲۳ مرداد ماه در بوستان الغدیر، ۲۴ مرداد ماه در بوستان پامچال و ۲۵ مرداد ماه در بوستان ملت «زمین اسکیت کوثر» با حضور هنرمندان ملی و استانی برگزار خواهد شد.

وزیری نژاد حضور هنرمندان ملی فخرالدین صدیق شریف و مهران رجبی، اجرای گروه سازهای بادی و گروه سرود سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، اجرای برنامه شعر خوانی با حضور شاعر برجسته کشور صابر خراسانی، اجرای مولودی خوانی، اجرای موسیقی پاپ توسط حجت اشرف زاده، روایتگری توسط آزادگان و اجرای نقالی در وصف شهید آیت اله ابوترابی(ره) و اجرای برنامه خطابه خوانی از جمله برنامه های است که در این بوستان ها برگزار خواهد شد.

برگزاری ویژه برنامه های متنوع در فرهنگسرا ها و خانه فرهنگ ها

وی برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع استقبال از آزادگان «لاله های شهر» توسط خانه فرهنگ دانش، ساخت پازل و اجرای مسابقه «فرشتگان زمینی» توسط خانه فرهنگ محمدیه، برگزاری مسابقه خاطره کوتاه از زندگی شهید آیت اله «علی اکبر ابوترابی (ره) » توسط فرهنگسرای شهید رجایی، اجرای مسابقه کتابخوانی توسط فرهنگسرا بانو حضرت زهرا (س) و برگزاری مسابقه دل نوشته با عنوان «بزرگ مردان سرزمین من» توسط خانه فرهنگ پردیس از جمله ویژه برنامه های گرامیداشت شهید آیت اله ابوترابی (ره) و سالروز ورود آزادگان برشمرد که از ۲۳ تا ۲۸ مرداد ماه در کلیه مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار می شود.

برگزاری برنامه‌ سالروز ورود آزادگان به کشور در محلات چهارده‌گانه قزوین

این مسئول افزود: برنامه‌های متنوع و با محوریت تبیین ابعاد شخصیتی آزاده آیت اله ابوترابی(ره) در ۱۴ محله قزوین برگزار می‌شود که خاطره گویی آزادگان از دوران اسارت، پخش کلیپ مربوط به دوران آزادگان و سردار آزادگان، شهید آیت اله ابوترابی (ره)، پخش سرود، اجرای نمایش عکس گالری «سردار آزادگان»، «تجلیل از آزادگان محله» و اجرای مسابقه از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

افتتاح خانه موزه آیت اله ابوترابی (ره) در ۲۶ مرداد ماه

وی از افتتاح خانه موزه آیت اله ابوترابی (ره) درخیابان سپه با حضور خانواده محترم آیت اله ابوترابی (ره) و مسئولان استانی و کشوری در ۲۶ مرداد ماه توسط سازمان نوسازی و بهسازی خبر داد و گفت: همزمان با افتتاح این خانه موزه به مدت یک هفته نمایشگاهی از آثار، عکس ها و مستندهای ساخته شده درباره ی این شهید سرافراز در آن برپا می شود که بازدید برای عموم آزاد است.

وزیری نژاد افزود: برگزاری نشست تخصصی پیرامون کتاب «پاسیاد پسر خاک» با حضور مولف محمد قبادی و شب شعر با یکی از شاعران آزاده با موضوع «آزادگان» توسط حوزه هنری و برگزاری شبی با قرآن با حضور داوران ممتاز بین المللی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین را از دیگر ویژه برنامه های این همایش برشمرد.

برگزاری مسابقه ملی تیراندازی با کمان در بوستان باراجین

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین همچنین از برگزاری ملی تیراندازی با کمان در بوستان باراجین و مسابقه ملی کوهنودی در خشچال و الموت توسط اداره کل ورزش و جوانان را از دیگر ویژه برنامه های سومین همایش بزرگ مردمی ابر فیاض برشمرد.