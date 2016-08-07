به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه نقد کتاب «کودک و نوجوان» با نقدی بر آثار احمد اکبرپور، علی بوذری، مینا پورشعبانی، راشین جهانگیری، برزو سریزدی، فرزاد فربد، فیلیپ کلمن، محمدهادی محمدی، محمدرضا محمدی نیکو و... منتشر شده است.

ادبیات کودک در گفتگو با نزاهت باشجی، مترجم اهل ترکیه با عنوان «نهادهای مدنی برای تعامل پیش قدم می شوند» گفتگوی این شماره از فصلنامه نقد کتاب «کودک و نوجوان» را تشکیل می‌دهد.

رفیع افتخار، نوش آفرین انصاری، فرهاد حسن‌زاده، سپیده خلیلی، سیدصادق رضایی، علی‌اصغر سیدآبادی، مسعود کوثری و ... از جمله نویسندگان مطالب شماره تازه این نشریه هستند.

«بیست و نه نکته درباره نمایشگاه بیست و نه»، «پویایی زبان و تاثیر آن بر خوانش مخاطب»، «کودکان و الفبای هزاران ساله»، «نیاز مبرم به مباحث نظری بومی»، «فهرست مقالات و کتاب‌های نظری کودک و نوجوان» از دیگر مطالب این فصلنامه است.

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان با سردبیری سیدعلی کاشفی‌خوانساری در ۲۶۸ صفحه و با قیمت ۶ هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب انتشار یافته است.