اجرای طرح تامین مالی خرد در ۱۲۰۰ روستای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروز شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که در سالن شهدای گمنام تشکیل شد، با بیان اینکه طرح تامین مالی خرد به معنای اقتصاد اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد است، گفت: اجرای این طرح یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی است.

وی عنوان کرد: برای توسعه استان های کم برخورداری هم چون کردستان بهترین رویکرد برای توسعه و افزایش درآمد و ایجاد اشتغال و تولید اجرای چنین طرح هایی است.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور تاکنون در هشت شهرستان، ۳۰۰ روستا و ۵ محله حاشیه شهری در کردستان به اجرا درآمده است، اظهارداشت: در حال حاضر ۷۵۵ گروه خودیار در راستای اجرای این طرح در استان ایجاد شده است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان ادامه داد: گروه های خودیار با همکاری همدیگر و سازوکارهای تعیین شده توسط موسسه تاک، بانک کشاورزی و بهزیستی در زمینه مشارکت برای توسعه اشتغال های موجود و ایجاد اشتغال های جدید بومی اقدام به فعالیت کردند.

فیروزی ادامه داد: تاکنون ۱۲ هزار نفر از مردم مناطق حاشیه ای و روستاهای استان درگروه های خودیار عضو شدند که بیش از ۸۰ درصد آنها را زنان تشکیل داده اند.

وی اضافه کرد: رویکرد اصلی این طرح توانمندسازی و تقویت خودباروری و افزایش اعتماد به نفس اعضای گروه به ویژه بانوان و احیا و ایجاد مشاغل جدید است.

وی با اشاره به وجود ۱۵۰۰ روستا در استان، عنوان کرد: انتظار می رود که این طرح در ۱۲۰۰ روستای استان اجرا شود و ۳۰۰ هزار نفر هم عضو گروه های خودیارشوند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان پایدار کردن طرح تامین مالی خرد را مساوی توسعه استان خواند و گفت: تثبیت و توسعه اشتغال، افزایش درآمد سرانه و ماندگار کردن روستاییان در روستاها و جلوگیری از رشد حاشیه نشینی از نتایج اجرای این طرح خواهد بود.

فیروزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از مردم استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، بیان کرد: دولت خواهان این است که در استان های کم برخوردار هم چون کردستان تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی بالاتر از میانگین کشوری شود.