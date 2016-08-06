به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با بیان اینکه امروز در سایه توسعه فناوری و گسترش شبکههای اجتماعی، اصحاب رسانه بیش از هر زمانی در افزایش سطح دانش، فرهنگ و آشنایی شهروندان با حقوق فردی و اجتماعی خویش نقش دارند، تصریح کرده است: برای دستیابی به این جایگاه، علاوه بر دانش، مهارت و تجربه، باید به «اخلاق حرفهای» و «مسئولیت اجتماعی» توجهی جدّی داشت.
وزیر بهداشت در این پیام آورده است: آنچه شما مینگارید؛ میگویید و به نمایش میگذارید؛ نه فقط در یک رسانه که در جان و دل یک ملت و فراتر از آن در محضر خداوند ثبت و ضبط خواهد شد؛ خوش بر احوال آنان که در مسیر حق و حقیقت گام برمیدارند و ارزش این حرفهی ارزشمند و گرانقدر را آن چنان که باید درک میکنند و پاس میدارند.
هاشمی در این پیام ابراز امیدواری کرده است که خبرنگاران تلاشی خستگیناپذیر، به دور از هیاهوهای سیاسی و منافع گروهی، در مسیر عزت و شرف کشور و خدمت به ملت بزرگ ایران گام بردارند.
متن کامل پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز خبرنگار بدین شرح است:
بهنام پروردگاری که به قلم سوگند میخورد
۱۷ مرداد را روز خبرنگار نام نهادهاند؛ به یاد شهید بزرگوار محمود صارمی که پیش از پایان یافتن آخرین خبرش به مقام شامخ شهادت نائل آمد. این انتخاب احسن، همه آنچه را که باید گفت، شنید و دانست در خود نهفته دارد؛ از شرافت قلم تا شرف انسانیت، از مردمداری و صداقت تا پاسداشت حقیقت و از تلاش و شناخت مسئولیت تا رواج نیک مرامی و معرفت.
امروز در سایه توسعه فناوری و گسترش شبکههای اجتماعی، اصحاب رسانه بیش از هر زمانی در افزایش سطح دانش، فرهنگ و آشنایی شهروندان با حقوق فردی و اجتماعی خویش نقش دارند و برای دستیابی به این جایگاه، علاوه بر دانش، مهارت و تجربه، باید به «اخلاق حرفهای» و «مسئولیت اجتماعی» توجهی جدّی داشت.
آنچه شما مینگارید؛ میگویید و به نمایش میگذارید؛ نه فقط در یک رسانه که در جان و دل یک ملت و فراتر از آن در محضر خداوند ثبت و ضبط خواهد شد؛ خوش بر احوال آنان که در مسیر حق و حقیقت گام برمیدارند و ارزش این حرفهی ارزشمند و گرانقدر را آن چنان که باید درک میکنند و پاس میدارند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، این روز را به یکایک شما تلاشگران عرصهی دانایی تبریک میگویم و امیدوارم با تلاشی خستگیناپذیر، به دور از هیاهوهای سیاسی و منافع گروهی، در مسیر عزت و شرف کشور و خدمت به ملت بزرگ ایران گام بردارید.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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