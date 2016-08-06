رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در قزوین جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز شنبه در نشست با مدیرعامل و کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در شهرکهای صنعتی باید بر اساس رویکرد و علاقمندی متقاضی باشد تا کارها به سرعت به نتیجه برسد.

وی افزود: تلاش برای کمک به راه اندازی واحدهای راکد و نیمه فعال و واحدهایی که در مرحله ساخت و ساز و نصب ماشین آلات هستند از اولویتهای اساسی در حمایت از صنایع کوچک برای رفع موانع تولید است.

محمدی یادآورشد: رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان در شرایط کنونی بسیار اهمیت دارد و همه باید کمک کنیم تا با وجود همه محدودیت های اعتباری در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: دولت بسته حمایتی خوبی را برای فعال کردن واحدهای نیمه فعال و رفع موانع تولید پیش بینی کرده که استان ما نیز می تواند برای حل مشکلات حدود ۱۰۰۰ واحد از این اعتبارات استفاده کند.

در ادامه بهمن طاهرخانی نماینده مردم شهرستان تاکستان و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه پایدار شهرکها و نواحی صنعتی بر اساس آمایش سرزمین باد مورد توجه باشد و پیگیری ایجاد شهرک سرمایه گذاری خارجی در شهرک صنعتی خرمدشت که از موقعیت استرتژیک خوبی برخوردار است ضروری است.

وی بیان کرد: در مجلس نیز ما آمادگی داریم تا از طرح های صنایع کوچک حمایت کنیم تا این واحدها با سهولت بیشتری در مسیر تولید حرکت کنند.

روح الله حاج بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا و آوج و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم اظهارداشت: تسهیلات ارائه شده به واحدهای راکد باید بصورت کارشناسی و با داشتن توجیه اقتصادی به واحدها توزیع شود.

وی افزود: بازاریابی در فروش محصول تولیدی و ایجاد رقابت سالم برای حضور در بازارهای خارجی از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه مسئولان و تولیدکنندگان قرار گیرد.

بابایی صالح همچنین خواستار تعیین تکلیف شهرک های فاقد سرمایه گذار شد.

در ادامه سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور که مورد توجه سرمایه گذارداخلی و خارجی قرار دارد باید از خدمات بیشتری برخوردار شود تا انگیزه کار و تولید در آنها بیشتر شود.

وی اضافه کرد: باید در شهرک های صنعتی برخوردار بتوانیم کیفیت خدمات را ارتقا بخشیم و ارتباط صنعت و دانشگاه می تواند بستر لازم برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار جوانان را فراهم کنیم.

زرآبادی بیان کرد: با پیگیری مشکلات شهرک های صنعتی استان در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی کاسپین و کمبود آب و توسعه شبکه برق و حمایت از طرحها و برنامه های ابلاغی اقدام خواهیم کرد.