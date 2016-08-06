به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه ۱۶ مردادماه با حضور محمد سریر ریاست شورای عالی خانه هنرمند و مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و جمعی از خبرنگاران رسانه های مختلف از مقام خبرنگاران تجلیل شد.

علیرضا غفاری مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان در ابتدای این مراسم ضمن تبریک روز خبرنگار از بازدید روزانه ۲۰۰ تا هزار نفر از خانه هنرمندان و برنامه های این خانه یاد کرد و گفت: حتی اگر کسی این روزها به خاطر فرار از گرمازدگی به خانه هنرمندان بیاید در همه حوزه ها می تواند برنامه ای بیابد تا سرگرم شود.

محمد سریر در ادامه مراسم خبرنگاری را رکن اساسی جامعه رسانه ای بیان کرد و گفت: حوزه هنر بدون شک وامدار عرصه مطبوعات است. اگر به بیست سال پیش برگردیم می بینیم که در همه عرصه های هنری قدم های بسیار بلندی این روزها برداشته شده و بخش رسانه به عنوان یک معدل خوب واقعا به رشد هنر کمک کرده است. در حال حاضر از نظر کمی و کیفی در همه حوزه ها برنامه های هنری رشد کرده است.

وی با اشاره به اینکه عموما شاهد است که رسانه ها با حسن نیت به اطلاع رسانی اخبار اقدام می کنند ادامه داد: شخصا در خانه هنرمندان از همه دوستان خواسته ام صادق باشند و هر گاه از مسئله ای اطلاع ندارم صادقانه گفته ام نمی دانم و اگر از موضوعی مطلع بوده ام آن را بیان کرده ام.

در ادامه رجبی معمار نیز با تبریک روز خبرنگار گفت: من با شنیدن روز خبرنگار یاد استاد بزرگ این عرصه کاظم معتمد نژاد می افتم که توفیق داشتم در دهه ۶۰ شاگرد او باشم. او بیش از هر چیز ما را به اخلاق این حرفه سوق می داد و بر حقیقت نگاری در عرصه خبر و تعهد خبرنگار تاکید داشت. حتی آن زمان که هنوز همه چیز تا این حد پیچیده نشده بود به ما می گفت یادتان باشد عده ای می خواهند به نفع مقاصدی شما را استخدام کنند اما شما همواره حقیقت را بگویید و در خدمت بیان حقیقت باشید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خانه هنرمندان محل تقاطع خانه های تخصصی هنر و انجمن های تخصصی هنر است بیان کرد: خانه هنرمندان با ۱۲ انجمن و خانه هنری در تعامل مستقیم است و سعی دارد خانه همه هنرمندان باشد و هر چه بیشتر با انجمن ها تعامل داشته باشد. در خانه هنرمندان ایران هیچ انجمنی نیست که اگر ایده ای داشته باشد در اولویت ما قرار نگیرد.

رجبی معمار ادامه داد: ما طرح جامعی برای گسترش ظرفیت خانه هنرمندان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارائه داده ایم و امیدواریم شهرداری که این فضا را مهیا کرده است کمک کند از دیگر فضاهای موجود در پارک برای گسترش فضای خانه هنرمندان استفاده کنیم. خانه هنرمندان روزانه برنامه های متعددی در حوزه های مختلف هنری برگزار می کند و از تمام ظرفیت این ساختمان دارد استفاده می شود. خوشبختانه ۷ سال پیش شهرداری تهران تماشاخانه ایرانشهر را به این مجموعه اضافه کرد و ما مشتاقیم ظرفیت‌های دیگری نیز به این مکان فرهنگی اضافه شود.

مدیرعامل خانه هنرمندان بیان کرد: ما می توانیم کارگاه های خوبی برای هنرمندان نقاش و مجسمه ساز درست کنیم و یا برای تمرین گروه های موسیقی و تئاتر که فضای کافی برای تمرین ندارند را در این محدوده اضافه کنیم. ضمن اینکه بخشی از زمین این محدوده در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران است که آنها قول مساعد به ما داده اند تا در راه گسترش فضای خانه هنرمندان ایران ما را کمک کنند.

در ادامه مراسم رجبی معمار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تکلیف مدیریت گالری های خانه هنرمندان بعد از رفتن جمشید حقیقت شناس و این شنیده که قرار است این گالری ها شورایی اداره شود، نیز گفت: در شورای عالی خانه هنرمندان اکثر انجمن های تجسمی عضو هستند و گاهی درباره برخی نمایشگاه ها بحث می شود و احساس این بود که برنامه های گالری باید انسجام بیشتری داشته باشد. حتی از برخی نمایشگاه ها گلایه بود که چرا انجمن ها در جریانش قرار نمی گیرند. یا انجمن ها در برگزاری رویدادها دخالتی ندارند.

وی ادامه داد: تلاش من در چند ماه گذشته این بوده که ارتباط با انجمن ها هر چه بیشتر تقویت شود. این بود که دیدم نیاز است مدیریت گالری ها زیر نظر شورای تجسمی اداره شود و هر چه زودتر هم قرار است این شورا شکل بگیرد. قرار است در این شورا نمایندگانی از انجمن های مختلف حضور داشته باشند. امیدوارم در این شورا آقای حقیقت شناس هم که هنرمند مطرحی هستند حضور داشته باشند و ما از تجربیاتشان استفاده کنیم.