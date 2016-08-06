دانشجوی ایرانی باید در حصول معرفت عملی کوشا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی قادری ظهر شنبه در هشتمین دوره ی طرح ولایت استانی در تبریز گفت: افتخار رزمندگان دوره جنگ تحمیلی همسنگری با دانشجویان و نمایندگان جامعه دانشگاهی بود.

وی با بیان اینکه افرادی همچون شهید باکری و شهید چمران از جمله نمونه های بارز این افراد بودند، افزود: این افراد علاوه بر تخصص علمی تعهد اخلاقی نیز داشتند و موجبات حفظ تمامیت ارضی و اعتلای ایران اسلامی شدند.

وی خطر شعار زدگی و تاسی از فضاهای به ظاهر مثبت را از جمله خطرات نسل دانشجو عنوان کرد و افزود: متاسفانه برخی از دانشجویان اوایل انقلاب فریفته ظاهر سازی های سازمان های منحرفی همچون " سازمان تروریستی منافقین" شده و به مام مهین و نیز جامعه اسلامی خیانت کردند.

قادری "هستی شناسی و معرفت شناسی" جریان های فکری را اصلی ترین نیازهای قشر دانشجو عنوان کرد و افزود: تفکر جمهوری اسلامی پیروی از طریق حقه ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار است.

وی با بیان اینکه اسلام دین رافت و برادری است، خاطر نشان کرد: همین دین مبین پیروانش را به مبارزه و مقابله با استکبار و گردن کشی فرا خوانده است.

معاون پژوهشی دانشگاه قم نیز در این مراسم با بیان اینکه وجود انسان در جهان هستی مشتمل بر جنبه ی ملکی و ملکوتی است خاطر نشان کرد: در صورتی که جنبه ی ملکی بر وجود مالکوتی انسان فایق آید نتیجه ای جز نابودی و حبط حسنات را بدنبال نخواهد داشت.

حجت الاسلام وزیری فرد با بیان اینکه تزکیه و تربیت نفس تنها راه نجات انسانی از را بطلان است، گفت: اگر اهل علم اهل تزکیه نباشد نه تنها خود بلکه یک جامعه را متضرر می کند.

وزیری فرد با اشاره به این نکته که تزکیه نفس بیش از هرچیز دیگری مورد تاکید اسلام بوده است، افزود: فرمایشات بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر نفس "انسان سازی" انقلاب اسلامی نیز تاکیدی بر ارزش والای انسان تزکیه یافته است.