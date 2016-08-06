نقش اصحاب رسانه در ارتقای فرهنگ ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ مراد مرادی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به مناسبت روز خبرنگار یادداشتی در مورد نقش این قشر تاثیرگزار درباره مسئله مهم ترافیک نوشته است. در این نوشته آمده است: امروز رسانه جایگاه خود را در تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم به اثبات رسانده و هیچ ارگان و سازمانی نمی‌تواند بدون استفاده از رسانه‌ها، حرف خود را به گوش دیگران برساند. نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم جامعه بسیار مهم است زیرا رسانه‌ها زمینه‌ساز فرصت‌هایی هستند که اگر به درستی مورد توجه قرار گیرند در عمل می‌توانند نقش فعال و سازنده ای در زمینه ی انتقال افکار عمومی، فعالیتهای اجتماعی و مشارکت مردمی داشته باشند. بنابراین خبرنگاران نقش برجسته ای در تولید آسایش، آرامش و احساس امنیت دارند. رویکرد اصلی پلیس در افزایش انضباط ترافیکی و کاهش سوانح و حوادث، رویکرد فرهنگی است و برای ترویج و تقویت آن، همه دستگاههای ذیربط بخصوص اصحاب رسانه و NGOها می توانند نقش فعال و موثری داشته باشند.

وی در ادامه نوشته است: رفتار و انضباط ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد از قوانین راهنمایی و رانندگی است. تدوین الگوهای راهبردی برای افزایش دانش عمومی، تقویت فرهنگ ترافیک و بهره گیری از ظرفیت رسانه ها با تولید انیمیشن، مستندهای آموزشی، اطلاع رسانی، استفاده از نظرات کارشناسان راهنمایی و رانندگی در برنامه ها می تواند در نهادینه شدن فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موثر باشد . همچنین مشارکت رسانه های جمعی در امر فرهنگ ترافیک می تواند بستر مناسبی برای ارتقای فرهنگ عبور و مرور در جامعه که از دغدغه های مهم مسئولان شهری و شهروندان کلان شهر تهران است،‌ ایجاد کند.

مرادی در این یادداشت آورده است: هرچه تعامل و مشارکت رسانه ها در امر ترافیک بیشتر باشد ،بازخورد افزایش دانش ترافیک در جامعه بیشتر خواهد شد. پس به طور یقین بخش قابل توجهی از حساسیت جامعه نسبت به موضوع ترافیک مرهون توجه رسانه ها به این موضوع است. هیچ کس نمی تواند نقش رسانه ها را در اصلاح رفتارهای اجتماعی، ترویج قانون مداری، تحکیم قانون مداری و همچنین آگاه سازی جامعه انکار کند. نقش اصحاب رسانه بالاخص خبرنگاران در موفقیت های پلیس راهور در حوزه آموزش همگانی، اطلاع رسانی ، اقدامات فرهنگی و نهادینه کردن آن در رفتار شهروندان غیرقابل انکار است. درباره ی اهمیت رسانه های گروهی، شایسته است بگوییم که رسانه های گروهی به عنوان یک دانشگاه عمومی در فرآیند ارتباطات و انتقال اطلاعات در درون جامعه نقش فعالی دارند و در شکوفایی و اعتلای فرهنگ جامعه سهیم هستند. همچنین نقش اصحاب رسانه در انتقال ارزشها و هنجارهای فرهنگ ترافیک از چنان جایگاهی برخوردار است که می توانیم آنها را پیش قراولان فرهنگ ترافیک در جامعه بنامیم.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پایان افزود: ضمن تشکر و تقدیر از نقش مهم و مؤثر اصحاب رسانه و عملکرد مطلوب آنها روز ۱۷ مرداد،‌ (روز خبرنگار) را تبریک عرض نموده و برای همه اصحاب رسانه از جمله، خبرنگاران زحمت کش، توفیقات روزافزون از خداوند متعال مسألت می کنیم .