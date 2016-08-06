به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کارگاه تولید پوستر «نقش بهشت»، سیدمهدی حسینی دبیر کارگاه تولید پوستر «نقش بهشت» اظهار داشت: در این گارگاه هنرمندان گرافیک از استان‌های مختلف حضور دارند که نگاهی نو به نقوش و آرایه‌های معماری آستان مقدس حضرت معصومه(س) در تولید پوستر خواهند داشت.

حسینی بیان داشت: این کارگاه با همکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، کانون هنر شیعی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم برپا می‌شود.

وی زمان برپایی کارگاه تولید پوستر «نقش بهشت» را به مدت سه روز در چهارشنبه ۲۷، پنج شنبه ۲۷، جمعه ۲۹ مردادماه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تعداد ۳۰ هنرمند گرافیک کشور از استان‌های مختلف از جمله قم، مشهد، اصفهان، شیراز، تهران، زاهدان و البرز به این کارگاه دعوت شده‌اند، افزود: تمامی آثار تولید شده هنرمندان، در پایان این کارگاه، توسط اساتید، بررسی، داوری و از آثار برگزیده با اهداء یادبودی تجلیل خواهد شد.

دبیر کارگاه تولید پوستر «نقش بهشت» در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه گفت: کانون هنر شیعی در جهت ایجاد نگاهی نو برای هنرمندان هنرهای تجسمی، به تازگی برنامه‌های آموزشی، در سطح حرفه‌ای با عنوان «طرح درس و درس طرح» و موضوع آموزش مبانی نظری و عملی هنر آغاز کرده است.

حسینی اضافه کرد: یکی از طرح‌های کانون هنر شیعی، در رابطه با آموزش مبانی عملی هنر، آموزش‌های مکان محور و مناسبت محور است که برگزاری کارگاه نقش بهشت اولین دوره از این کارگاه‌ها خواهد بود.

دبیر کارگاه تولید پوستر «نقش بهشت» عنوان کرد: این کارگاه حرکتی تازه در عرصه آموزش هنر اسلامی خواهد بود و برگزاری این دوره از آموزش‌های عملی هنر، تحت اشراف اساتید برجسته و در اماکن مقدسه برای بهره برداری فنی و معنوی هنرجوها، از نقوش و آرایه‌های اسلامی و ایرانی دارای قدمت و اصالت خواهد بود.