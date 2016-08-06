برداشت ۴۰ میلیون مترمکعبی چهارمحال و بختیاری از زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله معین پیش از ظهر شنبه در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک روز خبرنگار با اشاره به اینکه با رشد و توسعه جوامع انسانی و افزایش جمعیت کشورها و تنوع و پیچیدگی نیازهای جوامع الزاماً اداره امور جوامع به مردم سپرده شد، اظهار داشت: با واگذاری حکومت بر مردم شکلهای مختلفی از دموکراسی و حکومت مردم بر مردم شکل گرفت که کشور ایران با به ثمر رساندن انقلاب اسلامی در این زمینه نیز در بین کشورهای اسلامی پیشگام بوده است.
وی ادامه داد: همزمان با تغییرات ایجاد شده در حکومتها نقش رسانه و مطبوعات به عنوان عامل مهم و اصلی ارتباط مردم با مسئولین و اطلاع از نقاط مثبت و منفی و منتخبین خود به عنوان مسئولین حکومتی جایگاه ویژهای یافت باید با اطمینان اذعان کرد که مطبوعات رکن بی بدیل دموکراسی و عامل اصلی نظارت عمومی در جامعه هستند.
حمایت از خبرنگاران فساد را در جامعه کم میکند
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خبرنگاران را امانتداران مردم تلقی کرد و بیان داشت: این خبرنگاران هستند که به عنوان امانت داران مردم با ورود به عرصههای گوناگون جامعه واقعیتهای جامعه را در معرض دید مردم قرار دادهاند. تجربههای جوامع بشری نشان داده که در هر کجا که خبرنگار و مطبوعات مورد حمایت بیشتر قانون و مردم قرار گرفتهاند فساد در آن جامعه کمتر و رعایت حقوق مردم بیشتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه شهروندان ایرانی باید به صورت عام و مسئولین به صورت خاص زحمات این قشر و صنف پرتلاش، امانتدار، سختکوش و اصلاحگر جامعه را قدر دانسته و زمینه فعالیت آزاد و متعهدانه و گوناگون سند گویای تعهد ایثار این عزیزان است، افزود: برای بزرگداشت آنها و تقدیر از زحمات این عزیزان در احقاق حقوق مردم و نظارت بر حق شهروندی تلاش میکنیم تا زمینه فعالیت آزادانه آنها را فراهم و از امنیت شغلی آنها با تمام وجود حمایت کنیم
معین در ادامه گریزی هم به آخرین وضعیت مصوبه ۹ مادهای آب زد و گفت: بر اساس مصوبه ۹ مادهای شورای عالی آب که در سال ۹۲ به ریاست معاون اول رئیس جمهور به تصویب رسید، مقرر شد که هر نوع بارگذاری جدید بر روی رودخانه زاینده رود متوقف و صرفاً آب به طرحهایی که پیشرفت بالای ۵۰ درصد داشتند، تخصیص یافت.
وی با تاکید بر اینکه هر چند مصوبه ۹ مادهای آب مغایر با حقوق شرعی و قانونی مردم اصفهان در زاینده رود بود اما برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم و تاراج حقآبههای شرعی و قانونی مردم که در دولتهای نهم و دهم عمدتاً کلید خورده بود مردم اصفهان از آن استقبال کردند، اضافه کرد: این در حالی است که متاسفانه نه تنها مصوبات ۹ مادهای به صورت کامل اجرا نشد بلکه با روشهای گوناگون و برداشتهای غلط از مصوبات و دریافت نظر از برخی از مسئولین که هیچ اختیار و مسئولیتی در این زمینه نداشتند و اقدامات غیر قانونی خود در برداشت بیشتر از زاینده رود را ادامه دادند.
طرحهای آبی غیر قانونی که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشتهاند
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در ماههای اخیر در استان چهارمحال و بختیاری با اختصاص پول و تلاش فوق العاده تمامی طرحهای رد شده قبلی را مجدداً فعال کرده و برخی از آنها نیز بالای ۵۰ درصد پیشرفت داشتهاند
وی با اشاره به اینکه بارگذاریهای جدیدی از سوی مردم چهارمحال و بختیاری بر روی رودخانه زاینده رود در حال انجام است، اظهار داشت: این ظلم بزرگی است که به مردم اصفهان تحمیل میشود. این اقدام خلاف شرع، قانون و مصوبه ۹ مادهای شورای عالی آب است.
معین با بیان اینکه آمادهسازی جدید بر روی نزدیک به ۱۲ هزار هکتار اراضی مرتعی در دستور کار مسئولان استان چهار محال و بختیاری است، اظهار داشت: مسئولان این استان قصد دارند نزدیک ۴۰ میلیون متر مکعب آب از زاینده رود بیجان برداشت کرده و تاراج دیگری از حقوق شرعی مردم استان اصفهان انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برداشتهای فعلی استان چهار محال و بختیاری بسیار بیشتر از مصوبات یاد شده بوده و در طرح بن بروجن نیز قصد دارند با دستکاری در آمارهای جمعیتی میزان برداشت را افزایش دهند، اضافه کرد: ما از همه مسئولین و مدیریت عالی استان، مسئولین استان و قضائی و وزیر نیرو می خواهیم که بیش از این اجازه قانون شکنی و تجاوز به حقوق مردم اصفهان را به دیگران نداده و در جهت دمیدن روح امید در این پایگاه بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جایگاه رشد شهید و فرهنگ شهادت گامی اساسی بردارند.
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