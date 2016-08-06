قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بامداد امروز شنبه شاهد وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در تاسیسات گازی شهرستان گناوه در نزدیکی روستای شول بودیم که دارای شدت بالایی بود و با تلاش صورت گرفته صبح امروز مهار شد.

وی اضافه کرد: چهار نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند که یکی از مصدومان بیش از ۹۰ درصد سوختگی داشت و با وجود تلاش تیم‌های پزشکی برای بهبود وضعیت وی، ظهر امروز جان خود را از دست داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر اضافه کرد: دیگر مصدومان این حادثه تحت مداوا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، خط ۴۲ اینچی آقادالان در محل ایستگاه تقویت گاز حوالی روستای شول شهرستان گناوه ساعت ۴۵ دقیقه بامداد شنبه دچار حریق شد که آتش‌سوزی ساعت پنج و ۳۰ دقیقه صبح به صورت کامل مهار شد.