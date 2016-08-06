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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

عزیززاده خبر داد:

راه اندازی خط تولید آثار صوتی و تصویری قرآنی در کشور

راه اندازی خط تولید آثار صوتی و تصویری قرآنی در کشور

محمدمهدی عزیززاده، رئیس دبیرخانه کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی از راه اندازی استودیوهای ضبط آثار صوتی و تصویری قرآنی در کشور با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عزیززاده، رئیس دبیرخانه کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور در آئین رونمایی از استودیوهای تخصصی ضبط آثار صوتی و تصویری قرآنی در مشهدمقدس از راه اندازی خط تولید استودیوهای تخصصی ضبط آثار صوتی و تصویری قرآنی در کشور خبر داد.

وی در خصوص کمبود تولیدات صوتی قرآن در کشور اضافه کرد: به دلیل این کمبودها، راه‌اندازی استودیوی ضبط تخصصی قرآن به عنوان یک تکلیف برعهده وزارت ارشاد قرار گرفت.

عزیززاده با بیان اینکه این استودیو با متراژ ۱۰۰ متر راه‌اندازی شده است، ابراز کرد: این استودیو با ١١٢ میکروفن، هم‌زمان امکان ضبط چندین صدا را دارد؛ همچنین از پیشرفته‌ترین سیستم رایانه‌ای برخوردار است

کد مطلب 3733394

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