اجرای بیش از هزار طرح اشتغالزایی در کمیته امداد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان فارس، محمد بذرافشان با اشاره به اینکه این اشتغال ها از طریق پرداخت تسهیلات انجام شده، افزود: از این تعداد ۱۰۸ طرح توان افزایی به مبلغ پنج هزار و ۲۲۰ میلیون ریال و تعداد ۹۰۹ طرح خودکفایی به مبلغ ۱۳۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵ اجرا شده است .

وی افزود: در سال جاری ۱۱۶ طرح کشاورزی و باغداری، ۴۰۹ طرح دامپروری، ۴۷ طرح صنایع دستی، هفت طرح فعالیتهای صنعتی و معدنی و ۴۷۱ طرح خدمات توسط کمیته امداد اجرا شده است.

بذرافشان اضافه کرد: در بخش حرفه آموزی و کاریابی جهت مهارت مددجویان در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۹۵ آموزش که از این تعداد ۳۸۵ مهارت آموزی ، تعداد ۳۴۷ پایدارسازی و توسعه ، تعداد ۲۶۳ حرفه آموزی و کاریابی انجام شده است.

کمیته امداد استان فارس بیش از ۳۵۰ هزار مددجو تحت حمایت خود دارد که از خدمات فرهنگی و آموزش،کمک هزینه های مسکن،عمران و ساختمان ، معیشت،درمان،ازدواج و جهیزیه و... در طول سال بهره مند می شوند.