ضرورت اهدای مستمر خون در تمامی ایام سال

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز شنبه در دیدار با کارکنان سازمان انتقال خون استان با اعلام این مطلب افزود: نیاز روز افزون مراکز درمانی به تامین مسمتر خون و فرآورده های خونی نیازمند توجه و مشارکت دایمی مردم واهدا کنندگان است.

آیت الله شبستری با اشاره به استقبال مردم در نذر خون بویژه در ایام خاصی همچون ماه های محرم و رمضان خاطر نشان کرد: نذر خون را نباید صرفا به ایامی خاص محدود کنیم چراکه نیاز به آن همیشگی و تامین آن ضرورت دارد.

وی با اشاره به نکات مثبت اهدای خون برای فرد اهدا کننده افزود: اهدای خون سبب پویایی سیستم خون سازی شده و علاوه بر نجات جان انسان های دیگر فرد اهدا کننده را نیز از نعمت سلامتی بهره مند می کند.

وی با اشاره به اینکه برابر آیات شریفه قرآن نجات جان یک انسان صوابی برابر با نجات یک جامعه است، از تمامی افراد حائز شرایط خون دهی خواست تا در این اقدام خیر مشارکت کنند.

نماینده ی ولی فقیه در استان با تاکید بر تامین خون مصرفی مراکز درمانی از پرسنل سازمان تامین خون استان خواست تا نسبت به تامین ذخیره مناسب برای مواجه با حوادث غیر مترقبه آمادگی داشته باشند.

ریس سازمان انتقال خون استان نیز در این دیدار تعداد افراد اهدا کننده در سال جاری را تا کنون ۳۵ هزار و ۳۰۸ نفر عنوان کرد و افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد افراد اهدا کننده افزایشی ۵۱۸ نفری را داشته است.

مثمر با بیان اینکه این سازمان جوابگوی نیاز ۴۲ مرکز درمانی در استان است: با اتخاذ تصمیمات جامع توانسته ایم میزان ضایعات خونی را از ۱۵ درصد در سال های گذسته به کمتر از ۵ درصد در حال حاضر برسانیم.

وی استفاده از ظرفیت های شهرستانی را از دیگر برنامه های این مجموعه برای تامین نیاز خونی مراکز درمانی عنوان کرد و افزود: کارکنان این نهاد بصورت مستمر و با اعلام قبلی در شهرستان های فاقد ایستگاه اهدای خون حضور پیدا کرده و نسبت به دریافت خون از اهدا کنندگان اقدام می کنند.