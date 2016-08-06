کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری ۷۸۰۰ شغل ایجاد می کند

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری برای هفت هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند، اظهار داشت: با بهره برداری از کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری بیش از هفت هزار شغل غیر مستقیم و ۸۰۰ شغل مستقیم در این استان ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون احداث پروژه فولاد چهارمحال و بختیاری به خوبی در منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: راه اندازی این مجتمع بزرگ تولیدی زمینه توسعه چهارمحال و بختیاری را فراهم می کند.

وی بیان کرد: ظرفیت تولید کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری یک میلیون تن در سال است.