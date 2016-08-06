کتاب «به سپیدی یک رویا» اثر فاطمه سلیمانی در کرمانشاه نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «به سپیدی یک رویا» نوشته فاطمه سلیمانی ازندریانی پیش از ظهر امروز شنبه با حضور این نویسنده و همچنین اساتید حوزه و دانشگاه در سالن آمفی تئاتر کتابخانه امیر کبیر شهر کرمانشاه برگزار شد.

«به سپیدی یک رویا» با موضوع زندگی حضرت معصومه (س) روایت داستانی از دوره‌ای از زندگی آن حضرت است که از زبان یکی از کنیزان نزدیک به ایشان روایت شده است.

فاطمه سلیمانی نویسنده کتاب در این نشست گفت: در شروع این کار نگرانی های زیادی داشتم اما جذابیت موضوع سبب شد که مشکلات را به حاشیه بکشانم و به آنها توجه نکنم.

وی افزود: طبق علاقه ای که به تاریخ اسلام و داستانهای کربلا و عاشورا داشتم و مطالعه آثار استاد شجاعی به خصوص «پدر، عشق، پسر» سبب شد این علاقه دو چندان شود تا به سمت نوشتن رمان مذهبی سوق داده شوم.

سلیمانی همچنین گفت: علاقه ی ویژه ای که به امام رضا (ع) دارم بهانه ای شد تا با نوشتن سرگذشت خواهر بزرگوارشان عرض ارادتی به آن حضرت داشته باشم.

وی خاطر نشان کرد: با تحقیق و پژوهشی که به عمل آوردم تا به حال هیچ رمان یا داستانی از زندگی آن حضرت نوشته نشده و این سبب شد به عنوان یک موضوع بکر و تازه به آن بپردازم.

این نویسنده با بیان اینکه برخورد مردم با این کتاب به دو گونه است، افزود: عده ای با دید مثبت به آن نگاه کرده و آن را به عنوان یک موضوع مقدس می دانند و از نقد منفی آن پرهیز می کنند و گروه دیگر مرا به خاطر نوشتن آن مذمت کرده و آن را کاری عبث و بیهوده تلقی می کردند و در حالی که هنوز دو صفحه از کتاب را مطالعه نکرده اند کار مرا تکراری می خواندند در حالی که تا کنون هیچ کتاب جامعی در رابطه با زندگی حضرت معصومه (س) نوشته نشده است.

وی در رابطه با انتخاب نام «به سپیدی یک رویا» برای رمانش گفت: کتاب های مذهبی با عناوین مشخص نگارش می شود و خواننده در نگاه اول می داند که این یک رمان مذهبی است بنا براین ممکن است انگیزه ای برای خواندن کتاب نداشته باشد و من این نام را انتخاب کردم، چرا که در نگاه اول مذهبی بودن کتاب را نمی رساند و خواننده را وادار می کند که صفحاتی از آن را بخواند.

سلیمانی «اسماء» در داستانش شخصیتی تخیلی عنوان کرد و گفت: به خاطر شخصیت منفی او در رمان به عنوان کنیز از او یاد شده و وجود این شخصیت منفی کمک می کند که حضرت معصومه (س) بیشتر برای مخاطبین جلوه کند.