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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

وزارت صنعت اعلام کرد؛

تولید بیش از ۳۸۶ هزار دستگاه انواع خودرو در سال ۹۵

تولید بیش از ۳۸۶ هزار دستگاه انواع خودرو در سال ۹۵

طی ۴ ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، ۳۶۸ هزار و ۱۶۰ دستگاه انواع خودرو از سوی خودروسازان کشور تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۴ ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، ۳۶۸ هزار و ۱۶۰ دستگاه انواع خودرو توسط خودروسازان کشور تولید شد که نسبت به ۴ ماهه نخست سال گذشته که تولید به ۳۵۶ هزار و ۴۴۰ دستگاه رسیده بود، حکایت از رشد ۳.۳ درصدی دارد.

در این مدت تولید خودروهای سواری به تعداد ۳۳۹ هزار و ۸۳۸ دستگاه رسیده که در مقایسه با چهار ماهه نخست سال گذشته که رقم ۳۲۹ هزار و ۵۳ دستگاه را نشان می‌دهد، رشدی معادل ۳.۳ درصدی داشته است.

همچنین طی مدت مذکور، تعداد ۳ هزار و ۱۳۲ دستگاه کامیون شامل ۲۴ هزار و ۹۰۸ دستگاه وانت، ۱۳۳ دستگاه مینی‌بوس و ۱۴۹ دستگاه اتوبوس در کشور تولید شد.

کد مطلب 3733405

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