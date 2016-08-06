برگزاری طرح «یاور کتاب» به مناسبت دهه کرامت ازسوی فرهنگسرای امام

به گزارش خبرگزاری مهر، «یاور کتاب» عنوان طرحی است که به مناسبت دهه کرامت ازسوی فرهنگسرای امام (ره) برگزار میشود که طی آن ۲۰۰ جلد کتاب به کودکان و نوجوان منطقه یک اهدا میشود.
این برنامه روز یکشنبه ۱۷ مرداد، با هدف ترویج فرهنگ اهدای کتاب، گسترش فرهنگ کتابخوانی دربین کودکان و نو جوانان برگزار میشود.
گفتنی است شاهنامه به زبان کودکان، قصه های انبیا از جمله کتابهای در نظر گرفته شده این طرح است.
علاقهمندان برای اطلاع از برنامه های فرهنگسرای امام (ره) می توانند به نشانی تهران میدان قدس (تجریش) خیابان شهید باهنر بعد از سه راه یاسر خیابان امیر سلیمانی فرهنگسرای امام (ره) مراجعه کنند. و یا جهت اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند.
همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامهها و فعالیتهای مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام (ره) میتوانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.
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