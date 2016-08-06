به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت فردا یکشنبه ۱۷ مرداد ماه به همراه حسن روحانی رئیس جمهوری به منظور شرکت در اجلاس سه‌ جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به باکو سفر می‌کند.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه و الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان دوشنبه هفته جاری در اجلاس مشترک باکو همکاری‌های سه‌جانبه، از جمله در حوزه بازرگانی، انرژی، ارتباطات، مسائل زیست محیطی، حمل و نقل و ترانزیت دیدار و گفتگو خواهند کرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر درباره محورهای مذاکرات نفت و انرژی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در حاشیه برگزاری اجلاس باکو نشان می‌دهد که مشارکت ایران و جمهوری آذربایجان به منظور بهره برداری مشترک از میادین نفت و گاز در دریای خزر، توسعه تجارت نفت و گاز به ویژه از سرگیری سوآپ نفت از پیشنهادهای نفتی تهران به باکو خواهد بود.

بیژن زنگنه وزیر نفت پیش تر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران آماده انجام سوآپ نفت خام و گاز طبیعی با جمهوری آذبایجان است، گفته بود: در کنار توسعه تجارت نفت و گازی بین دو کشور حتی امکان بهره‌برداری مشترک از میادین نفت و گاز در دریای خزر از دیگر طرح‌های پیشنهادی ایران به جمهوری آذربایجان خواهد بود.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه هم اکنون هزینه تولید و انتقال نفت در دریای خزر برای ایران و حتی برخی از کشورهای همسایه بسیار بالا است، بیان کرده بود: از این رو مشارکت بین کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید و انتقال نفت و گاز در این منطقه شود.

در همین حال حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت گاز و معاون وزیر نفت هفته گذشته در جمع خبرنگاران از مذاکره با یک شرکت خصوصی برای صادرات و ذخیره سازی گاز ایران در مخازن جمهوری آذربایجان خبر داده بود.