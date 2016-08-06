به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، محمود دلپسند در سومین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان اظهار داشت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی سبب ترغیب بیشتر کشاورزان به ادامه فعالیت شده و به دنبال آن نیز پیامدهای مثبتی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

دلپسند هدف اصلی تشکیل این کارگروه را تسریع در فرآیند مسائل و مشکلات کشاورزان در بخش آرد و گندم عنوان کرد.

وی در ارتباط با فروش محصول جو کشاورزان از طریق بازار بورس نیز تصریح کرد: اتحادیه‌های فعال، تعاونی‌های تولید و صندوق‌های توسعه کشاورزی می‌توانند با مدیریت و اطلاع‌رسانی‌های دقیق کشاورزان را ترغیب به فروش محصول جو از طریق بازار بورس کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی ادامه داد: این فرآیند گام مهمی در جهت حمایت از کشاورزان و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

دلپسند همچنین خواستار رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانون صنفی در این کارگروه شد و ادامه داد: همه ما مکلف به اجرای قوانین صنفی هستیم بنابراین مشکلات مطرح‌شده در این کارگروه باید با رعایت قوانین و مقررات پیش برود.