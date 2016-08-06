حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار در سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس وضعیت جوی طی امروز در بیشتر مناطق استان آسمان به‌صورت صاف تا قسمتی ابری در بعد ازظهر به ویژه در مناطق غربی و جنوب افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز هوای اصفهان کمی ابری در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد همراه است، ادامه داد: فردا هوای اصفهان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

خدابخش با اعلام اینکه افزایش ابری و وزش باد در این هفته برای اصفهان پیش‌بینی می‌شود، گفت: به دلیل وزش باد هوای اصفهان در این هفته سالم گزارش شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس اعلام اداره کل محیط زیست استان اصفهان، شاخص آلودگی هوا روی ۶۰ است.