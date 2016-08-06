  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

افزایش ابر و وزش باد در این هفته برای اصفهان پیش‌بینی می‌شود

افزایش ابر و وزش باد در این هفته برای اصفهان پیش‌بینی می‌شود

اصفهان- رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: افزایش ابری و وزش باد در این هفته برای اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار در سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس وضعیت جوی طی امروز در بیشتر مناطق استان آسمان به‌صورت صاف تا قسمتی ابری در بعد ازظهر به ویژه در مناطق غربی و جنوب افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

 وی با بیان اینکه امروز هوای اصفهان کمی ابری در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و  وزش باد همراه است، ادامه داد: فردا هوای اصفهان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

خدابخش با اعلام اینکه افزایش ابری و وزش باد در این هفته برای اصفهان پیش‌بینی می‌شود، گفت: به دلیل وزش باد هوای اصفهان در این هفته سالم گزارش شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس اعلام اداره کل محیط زیست استان اصفهان، شاخص آلودگی هوا روی ۶۰ است.

کد مطلب 3733427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها