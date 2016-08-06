به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، جامجهانی بازیهای رایانهای که هر سال در شهر پاریس با حضور بیش از ۵۰ کشور جهان برگزار میشود؛ امسال نیز مرحله انتخابی خود را برای پنجمین سال متوالی سپری خواهد کرد.
شرکت مکعب نماینده مسابقات جام جهانی ESWC در کشور است که با برگزاری مسابقات انتخابی، برترین نفرات را به مسابقات جهانی اعزام میکند.
لیگ بازیهای رایانهای ایران از سال گذشته با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای آغاز بهکار کرده است که امسال نیز همانند سال گذشته اما با وسعت بیشتری برگزار خواهد شد.
لیگ بازیهای رایانهای ایران بزرگترین مسابقات تاریخ گیم ایران است که قهرمانان آن همانند سالهای گذشته و بهعنوان تیم ملی ایران به جامجهانی بازیهای رایانهای در شهر پاریس اعزام خواهند شد.
لازم به یادآوری است در مسابقات جهانی دو سال گذشته، نماینده تیم ملی ایران موفق به کسب مقام قهرمانی در رشته فوتبال شد.
علاقهمندان جهت شرکت در مسابقه یا کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه cgame.ir مراجعه کنند.
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