یادگاری هنرمندان بر «دیوار محکم مهربانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوار محکم مهربانی» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا حیدری ساخته شده و چهره‌هایی چون علی سلیمانی، کوروش سلیمانی، فرهاد شریفی، فرحناز منافی ظاهر، عباس غزالی، آرش میر احمدی، محمد شیری، سارا رسول زاده، روح ا... کمانی، مبین رستگار، شراره ارمغانی، امیر کربلایی زاده، کریم خودسیانی، مجید علم بیگی و فرید قبادی در آن حضور دارند.

«دیوار محکم مهربانی» سعی دارد دیوار مهربانی را در حوزه های مختلف بسط دهد که موضوع سری اول آن نیکوکاری در حوزه سلامت است. این برنامه سراغ بیمارانی که از ناهنجاری مادرزادی رنج می برند رفته و ضمن آشنا کردن بیننده با این بیماری ها شیوه برخورد درست با بیماران را هم یادآور می شود. دیگر ویژگی این برنامه برآوردن آرزوهای بیماران است که غالبا با حضور هنرمندان انجام می شود.

مجموعه مستند «دیوار محکم مهربانی» ساعت ۱۷ روزهای زوج روی آنتن شبکه سلامت می رود و ساعت ٩ صبح فردا تکرار آن پخش می شود.

عوامل مستند «دیوار محکم مهربانی» عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: محمد رضا حیدری، تصویر بردار: امیر کوه بر و نوید جمالی، تدوین: زری غفوری، مدیر تولید: کاظم کامور، مدیر برنامه ریزی: مجید داوریار، سرپرست تحقیق: دکتر صلاح الدین دلشاد.