به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرنژاد بعد از ظهر شنبه در همایش ارتقا تولید و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک سینا، استانداری‌ها و بنیاد علوی در نظر داریم در روستاهای استان اشتغال پایدار ایجاد کنیم.

وی افزود: طرح‌های مرتبط با این تفاهم‌نامه از شهرستان‌ها دریافت شده و در حال نهایی کردن مباحث کارشناسی هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل به کاشت زعفران در ۸۰ روستای محروم استان اشاره کرد و گفت: این طرح در ۳۵۰ هکتار با اشتغال‌زایی ۳۴۰ نفر دنبال می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک به فاز اجرایی برسد.

آذرنژاد همچنین به اشتغال‌زایی برای پنج هزار و ۲۷۱ نفر اشاره کرد و افزود: این اقدام با صرف تسهیلات هزار و ۵۰ میلیارد ریالی انجام می‌شود و اولویت‌بندی طرح‌ها درخواست شده است.

وی با تأکید به اینکه قرار بود این طرح در نیمه اول مردادماه اجرایی شود، اضافه کرد: به دلیل سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی و بررسی پروژه‌ها در هفته جاری به جمع‌بندی و اجرا می‌رسد.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل در تشریح عملکرد دولت در سه سال گذشته اضافه کرد: در سال ۹۲، دو هزار و ۵۲ پروژه مصوب و هزار و ۸۲۱ پروژه تعطیل داشتیم.

به گفته آذرنژاد با روی کار آمدن دولت تمامی این طرح‌ها فعال شد و در سال ۹۲ در واقع چهار هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال پروژه به تعداد هزار و ۱۳۶ مورد به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در سال ۹۳، ۳۸۷ پروژه با پنج هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار و در سال گذشته ۶۷۰ پروژه با هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.

وی متذکر شد: در حال حاضر چهار هزار و ۹۸۸ پروژه با اعتبار ۱۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال در سطح استان اجرا شده و یا در حال اجرا است.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل متذکر شد: از کل اعتبار سفر رئیس‌جمهوری به اردبیل شامل سه هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال، سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تأمین شده است.