محمد خزاعی روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی دبیر جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» در آستانه فرا رسیدن روز خبرنگار ضمن گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و دیگر شهدای عرصه قلم با صدور اطلاعیهای این روز را به تمامی اصحاب رسانه، ارباب خبر به ویژه فعالان عرصه خبررسانی در حوزه فرهنگ، هنر و سینمای کشور تبریک گفت.
در متن این اطلاعیه آمده است:
«بدون شک، به هیچ وجه نمیتوان نقش شاخص و تعیین کننده رسانهها و تلاش بی وقفه و اهتمام وافر خبرنگاران را که با بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی سهم منحصر بفردی در رشد و توسعه فرهنگ جامعه، نشاط و تعالی سینمای ملی دارند نادیده گرفت.
بر این باورم که جایگاه و شان رسانهها و فعالان این حوزه باید به شایستگی در طول سال و همیشه گرامی داشته شود چرا در جهان نابرابر و در سایه سیاه امپراطوی رسانههای استکباری و نظام سلطه این عزیزان با رزمندگی و فداکاری هایشان دستاندرکار ثبت واقعیات و حقایق هستند و از همین روست که رسالت و مسئولیت رسانه ها در آگاهی بخشی به افکار عمومی و مقابله با هجمه و نفوذ بی امان رسانههای غربی و رسالت اجتماعی و پیوند با متن مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی خطیر و حساس است.»
نظر شما