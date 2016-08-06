به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کالج المصطفی در اوگاندا، دو دوره کوتاهمدت دانشافزایی معارف اسلامی ویژه بانوان و آقایان در محل این کالج، برگزار شد.
در این دورههای آموزشی، مباحثی چون آشنایی با علوم قرآن، کلام اسلامی، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، آشنایی با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، اخلاق، آشنایی با فرهنگ اسلامی، حقوق زن در اسلام، سیره حضرت زهرا(س) و خانواده در اسلام تدریس شد.
علی بختیاری، رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا، در کلاسهای آقایان، درس آشنایی با فرهنگ اسلامی را به مدت ۴ ساعت و در کلاسهای بانوان، درس حقوق خانواده در اسلام را به مدت ۴ ساعت تدریس کرد.
بنابر اعلام این خبر، در مراسم اختتامیه این دورهها، پس از اهدای جوایز به نفرات برتر، گواهی شرکت در دوره به شرکتکنندگان، اعطاء شد.
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