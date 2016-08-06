اعدام ۸۵ شهروند عراقی توسط داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گروه تروریستی داعش امروز ۸۵ غیر نظامی را در منطقه الحویجه واقع در جنوب غرب کرکوک اعدام کرد.

«جبار المعموری» یکی از رهبران حشد الشعبی با بیان این مطلب افزود: صدها خانواده همچنان توسط داعشی ها در اسارت بسر می برند و در معرض خطر اعدام قرار دارند.

وی در ادامه گفت: داعش اجازه دفن اجساد قربانیان را نمی دهد و آنچه در الحویجه رخ داد یک کشتار جمعی محسوب می شود.

سازمان ملل متحد روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که داعش حدود ۳ هزار نفر که قصد فرار از روستاهای استان کرکوک داشتند را بازداشت کرده است.