حماسه آزادی خرمشهر را در «هشتمین حمله۲» تجربه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، هشتمین حمله ۲ همچون نسخه اول خود برای دستگاههای اندرویدی تهیه و در بازار داخل عرضه شده است که بهبودهای قابل تحسینی در بخشهای مختلف از جمله گیمپلی، گرافیک و طراحی بازی به همراه دارد.
داستان به دفاع برای جلوگیری از سقوط خرمشهر در جنگ تحمیلی اشاره دارد و مخاطب در این نسخه باید با نیروهای بعثی مبارزه کرده و با مشغول نگهداشتن آنها فرصت بیشتری برای نیروهای خودی خریداری کند.
بازی دستخوش تغییرات بنیادین دیگری نیز شده است. در این نسخه پیشرفت بازیکن در بازی معنیدار شده است، اضافه شدن سلاحهای جدید که هرکدام از آنها قدرت، دقت و استفادههای متفاوتی دارند و با پیشرفت بازیکن باز خواهند شد همراه با هوش مصنوعی بهبود یافته دشمنان به جذابیت بازی افزوده است.
هشتمین حمله ۲ هماکنون از طریق فروشگاه دیجیتالی کافهبازار قابل دریافت است.
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