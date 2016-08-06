سفره ایرانی ها آلوده به فست فود است/سرانه ناچیز مصرف شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه مصوبات و تصمیمات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با ریاست رییس جمهور برگزار می‌شود را پیگیری می‌کنیم، گفت: یکی از دستگاه‌های بسیار مهم و ارزشمند در کشور، وزارت جهاد و کشاورزی است. چرا که اقدامات لازم برای غذای مردم و آشامیدنی‌ها عمدتا در این وزارتخانه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی با سلامت گره خورده است،‌ افزود: امروز در کنار وزیر جهاد کشاورزی و همکاران‌شان بودیم و تفاهم‌نامه‌ای میان وزرات بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی امضا شد. بطوریکه اقدامات چند ماهه گذشته که کاری فشرده در قالب کارگروه‌های متعدد بوده، در قالب یک تفاهم‌نامه امضا شد و اجرا می‌شود. بر این اساس امیدواریم در قالب اجرای مصوبات این تفاهم‌نامه، شاهد اجرای مصوبات شورایعالی سلامت و امنیت غذایی هم در حوزه مواد غذایی پروتئینی و هم در حوزه غلات و نباتات باشیم و توافقات انجام شده، عملیاتی شود.

هاشمی، هدف از این تفاهم‌ را حفظ سلامت مردم و پیشگیری از بیماری‌ها دانست و ادامه داد: البته بخشی از این کار هم در دست خود مردم است که باید سفره‌شان را به سفره نیاکان نزدیکتر کنند. در حال حاضر بسیار بد است که مصرف شیر ما در کشور یک‌سوم دنیا باشد یا از سبزیجات و غلات کمتر استفاده کنیم. باید توجه کرد که لبنبات به رشد کودکان و کاهش بیماری‌ها کمک می‌کند و غذا بسیار مهم است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره شایعاتی که در حوزه مواد غذایی در کشور مطرح می شود، اظهار کرد: درباره سلامت مواد غذایی،‌ نکته مهم این است که مردم باید باور کنند که ما دروغ نمی‌گوییم. در این صورت شایعه اثرگذار نیست. ما نهایت تلاشمان را انجام داده‌ایم تا به مردم دروغ نگوییم و آنچه را که واقعا وجود دارد را به مردم اعلام کنیم.

هاشمی ضمن ابراز امیدواری نسبت به ایجاد این باور در مردم،‌ گفت: البته شایعه در حوزه غذا همواره وجود دارد. به طوریکه همواره یکی از مشکلات عمده در اروپا و آمریکا شایعات حوزه غذا است. در عین حال باید توجه کرد که بسیاری از شایعات صحت ندارند؛ چرا که وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و... نظارت‌هایشان را در این حوزه اعمال می‌کنند.

وی با بیان اینکه البته این هم درست نیست که بگوییم اصلا مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل هست و افراد متخلف هستند، ادامه داد: در این حوزه قاچاق وجود دارد، اما تلاش دستگاه‌ها، مراقبت از سلامت مردم بوده و مصوبات شورایعالی سلامت و امنیت غذایی نیز در همین راستا است.

هاشمی با اشاره به تلاش وزارت جهاد کشاورزی هم در قالب سازمان دامپزشکی و هم در جهت دفع آفات و حفظ نباتات، اظهار کرد: در عین حال مسئولیت این وزارتخانه درباره نوع سمومی که استفاده می‌کند،‌ میزان آنها و منبع تهیه سموم بسیار سنگین است و این اقدامات کمک می‌کند تا مردم نگرانی نداشته باشند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم باید در زمینه رفتار و سبک زندگی‌شان نگران باشند، گفت: اینکه ۵۰ درصد مردم کشور اضافه وزن دارند، تقصیر وزارتخانه نیست و دست خود مردم است.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره محصولات تراریخته و چگونگی واردات آنها به کشور، گفت: اولا باید توجه کرد که محصولات تراریخته به طور کل در دنیا محکوم نیست، بلکه علمی است که فواید و معایب خاص خود را دارند. در عین حال این محصولات هم مزایا و موارد مصرف حمایتی دارند و هم دارای مضراتی هستند که باید از آنها جلوگیر ی شود. به عنوان مثال مخازن ژنتیکی ما در حوزه غلات کاملا طبیعی است و اجازه نمی‌دهیم که آلودگی برای آنها ایجاد شود.

وی افزود: البته ممکن است کارهای تحقیقاتی در این زمینه انجام شود که ما این تحقیقات را روی حیوانات و وزارت کشاورزی روی گیاهان و نباتات انجام می‌دهیم و برای حرکت در مرزهای دانش باید این مطالعات تحقیقاتی را انجام دهیم. اما نباید به دروغ بگوییم که اینها را سر سفره مردم آورده‌ایم.

هاشمی با بیان اینکه واردات محصولات تراریخته کاملا تحت کنترل است، ادامه داد: سازمان غذا و دارو به جز روغن، ذرت و سویا، اجازه ورود محصول تراریخته دیگری را نمی‌دهد و این محصولات هم به صورت مکرر آزمایش می‌شوند. در سطح عرضه نیز فقط در مورد یک نوع پنبه محصولات تراریخته وجود دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین درباره تراریخته‌ها ما حتما با افرادی که مخالفند، همراهیم با موافقان این محصولات نیز به صورت مشروط همراه می‌شویم. بر این اساس نه وزارت بهداشت و نه وزارت جهاد و کشاورزی و نه دولت، به طور عام این محصولات را نفی یا حمایت نمی‌کنیم و در مواردی که استفاده از این محصولات مفید است اجازه ورودشان را می‌دهیم، اما در موارد مضر آنها را منع می‌کنیم.

هاشمی با بیان اینکه از ۱۰ سال پیش روغن، ذرت و سویا وارد کشور می‌شده و حالا اگر بخواهیم این محصولات را به صورت غیرتراریخته وارد کنیم،‌ ممکن است پیدا نکنیم و یا به چندین برابر قیمت باشد، گفت: درباره محصولات تراریخته طی هشت تا ۱۰ سال گذشته هیچ اتفاق جدیدی در کشور رخ نداده است. از طرفی در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در زمینه برنج‌های تراریخته انجام شد، اما به این معنی نیست که این محصولات را وارد بازار کرده‌اند. بلکه در طی ۱۰ سال گذشته هیچ اتفاق جدیدی در حوزه تراریخته در کشور رخ نداده است.

وی درباره پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر کاهش قیمت محصولات زیان‌باری چون شکر، گفت: پیشنهاد دکتر دیناروند بود که محصولات زیان‌آور را ارزان در اختیار مردم قرار ندهیم. در این زمینه اگر بنا باشد اقدامی را آغاز کنیم باید اول از سیگار شروع کنیم.

وزیر بهداشت با مهم برشمردن نقش تغذیه بر سلامت مردم افزود: استفاده بی رویه از موادی مثل روغن، نمک و شکر سلامت مردم را به خطر می اندازد و برازنده کشور ما نیست که سرانه مصرف شیر یک سوم کشورهای اروپایی باشد و مصرف موادی مثل فیبرها و همین طور گوشت آبزیان که در فرهنگ ما بوده، اکنون به حداقل رسیده باشد و البته ما باید کاری بکنیم که مردم بتوانند این مواد را بر سر سفره های خود داشته باشند.

وی گفت: متاسفانه ما شاهد این موضوع هستیم که سفره های امروز ما رنگین تر از گذشته اند ولی از سلامت کافی برخوردار نیستند.

هاشمی در این مورد افزود: در عین حالی که ما این موارد را به مردم گوشزد می کنیم، می دانیم که بخش هایی که مربوط به خود ما در دولت و وزارتخانه است نقش بسیار مهم تری در حفظ سلامت مردم دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که ما در تصمیم سازی های کلان به فکر آنها باشیم و حفظ سلامت آنان را در نظر بگیریم.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تغییر سبک زندگی مردم در استفاده از مواد غذایی گفت: متاسفانه سفره های ما امروز رنگ سلامت گذشته را ندارد و استفاده مکرر از فست فودها، عوارضی مانند کبد چرب را برای ما به همراه داشته اند.

هاشمی همچنین با اشاره به فعالیت های مفید وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: کارهایی که در این وزارتخانه در این مدت انجام شده اگرچه به چشم نمی آیند ولی نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت گذشته داشته است؛ پیش تر از این در مورد سموم زراعی، کیفیت و نوع آنها نظارت خاصی وجود نداشت اما در حال حاضر محل توزیع غیر مجاز سموم دفع آفات از بیش از ۴ هزار مورد به نزدیک به یک چهارم مورد کاهش پیدا کرده که این دستاوردی بسیار مهم است.

وزیر بهداشت با اشاره به بهبود وضعیت واردات سموم به کشور بعد از توافق برجام گفت: با تلاش های رییس جمهور و دکتر ظریف دیگر نمی توانیم بهانه ای در این مورد داشته باشیم؛ در عین حال من فکر نمی کنم که اوضاع کنونی بحرانی و نگران کننده باشد و ما باید به فکر پیدا کردن گلوگاه ها و تلاش در جهت رفع آنها باشیم؛ ما در عین حال که مردم را با شایعات نگران نمی کنیم، باید اطلاعات را نیز به شکل شفاف در اختیار آنها قرار دهیم بنابراین باید در رسانه ها بهتر از این عمل کنیم.

هاشمی با اشاره به فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دامپزشکی کشور گفت: اگر بتوانیم در این حوزه نیز همکاری هایی مانند آنچه با سازمان حفظ نباتات داریم، داشته باشیم، بسیار مطلوب خواهد بود؛ ما نباید با هم رقابت کنیم زیرا هر دو یک هدف را دنبال می کنیم برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند همکاری و همدلی است.

وزیر بهداشت در این مورد افزود: موفقیت ما در این امور در گروی همکاری با یکدیگر است زیرا در بسیاری موارد مشترک هستیم و انتظار این است که کارها با رفاقت و درایت کارها را پیش ببریم.

هاشمی ابراز امیداواری کرد که با همکاری بیشتر بین بخشی، واکسن های انسانی در انیستیتو پاستور و واکسن های دامی در موسسه رازی تهیه و تولید شوند.

وزیر بهداشت با اشاره به حضور بیش از ۴۰ هزار نیروی بهورز و مراقب سلامت از روستاها تا حاشیه شهرها خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: این نیروها می توانند در راستای ساماندهی استفاده از سموم دفع آفات به عنوان سربازان شما عمل کنند و در این زمینه با وزارت جهاد کشاورزی همکاری داشته باشند.