آیا ترکیه به ناتو و اروپا پشت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در تحلیل خود می نویسد: روابط ترکیه با آمریکا و اروپا بواسطه کودتای نافرجام ۱۵ جولای به سردی گرائیده و در این میان سفر «رجب طیب اردوغان» به روسیه که روز سه شنبه انجام می شود و ملاقات وی با «ولادیمیر پوتین» ممکن است همانند درنگی برای غرب برای اندیشه در مورد سیاست های خود در قبال آنکارا باشد.

مقامات ترکیه تاکید دارند که سفر اردوغان به سن پترزبورگ، نشانه ای مبنی بر پشت کردن آنکارا به ناتو یا عضویت در اتحادیه اروپا نیست بلکه این سفر گام دوم از روند آشتی ترکیه با روسیه است که از چند هفته قبل از کودتای ۱۵ جولای آغاز شده بود.

با این وجود بهبود روابط با روسیه در شرایطی که ۹ ماه قبل مسکو تحریم هایی را علیه آنکارا به اجرا گذاشته بود در شرایطی انجام می شود که روابط ترکیه با غرب دچار تنش شده است.

پس از شکست کودتای ۱۵ جولای مقامات ترکیه غرب به ویژه امریکا را متهم به حمایت از کودتا کرده اند.

اردوغان و بسیاری از مردم ترکیه از نحوه برخورد کشورهای غربی با کودتا ناراحت هستند. به اعتقاد آنها غربی ها در مورد نحوه برخورد حکومت ترکیه با کوتاچیان نگران هستند در حالیکه کشورهای غربی در مورد کشته شدن ۲۳۰ نفر در جریان کودتا و بمباران پارلمان و اشغال چندین پل از سوی کودتاچیان توسط تانک هیچ واکنش درخور توجهی را نشان ندادند.

رویترز در ادامه به اقدام سران ترکیه در متهم کردن فتح الله گولن به عنوان عامل اصلی کودتا و برخورد با هواداران وی در بخش های مختلف از جمله مدارس، دانشگاه ها، نیروی پلیس، ارتش و ... پرداخته و می نویسد: کشورهای غربی این نوع برخورد را بسیار سریع و غیر قابل قبول می دانند.

در این میان آلمان اعلام کرده که در شرایط فعلی مذاکره با ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نتیجه ای ندارد و اتریش نیز بطور کلی خواستار توقف مذاکرات با آنکارا شده است.

در همین رابطه «سنان اولگن» از دیپلمات های سابق ترکیه و از کارشناسان اندیشکده کارنگی، می گوید: مطمئنا برای اردوغان دیدار با پوتین فرصتی است تا به شرکای ترکیه در غرب نشان بدهد که آنکارا گزینه های استراتژیک دیگری نیز دارد. بر همین اساس اگر رابطه با غرب بهبود نیابد اردوغان می تواند بر روی رابطه با روسیه تمرکز کند. این در حالی است که روسیه همواره سعی داشته از تنش های میان ترکیه با ناتو به عنوان اهرمی برای تضعیف ناتو استفاده کند.

دیدار اردوغان با پوتین، دومین دیدار وی با رهبران خارجی از زمان کودتا محسوب می شود وی روز جمعه در آنکارا با رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرده بود. در این میان ترک ها از خود سوال می کنند که چرا بعد از کودتا هیچ رهبر غربی برای همراهی با اردوغان به ترکیه نیامده است؟