به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران نهاوند، گفت: بهمنظور فرهنگسازی در راستای استفاده همشهریان از دوچرخه، شهرداری نهاوند برگزاری همایش دوچرخهسواری با همکاری دیگر ارگانها را در روز جمعه ۲۲ مردادماه برنامه ریزی کرده است.
وی بابیان اینکه امروز یکی از مهمترین اهداف همگانی کردن ورزش است، افزود: هدف از برپایی همایش دوچرخهسواری ایجاد انگیزه در شهروندان برای ورزش کردن است چراکه امروز فقر حرکتی به دلیل زندگی در آپارتمان و رشد تکنولوژی سیر صعودی به خود گرفته است .
وی با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان از برنامههای ورزشی گفت: سعی شده با برنامهریزی منسجم، جشنوارهها و همایشهای ورزشی متنوع را برای سنین و سلایق مختلف در دو بخش آقایان و بانوان برگزار کنیم .
شهردار نهاوند بابیان اینکه ترافیک شهری در کنار سایر معایب زندگی در شهرهای بزرگ یک معضل اساسی به شمار میرود، افزود: اگر بتوانیم استفاده از دوچرخه را جایگزین سایر وسایل نقلیه کنیم، نهتنها شرایط حضور شهروندان در عرصه ورزش را فراهم آوردهایم بلکه به کاهش آلودگی هوا و حفظ محیطزیست نیز کمک کردهایم .
وی دیگر برنامههای شهرداری در هفته کرامت را فضاسازی محیطی، مسابقات ورزشی جام کرامت کارکنان شهرداری، جشنواره بادبادکها و گردهمایی ائمه جماعت شهرستان عنوان کرد.
وی افزود: در شهریورماه نیز بزرگداشت دهه ولایت از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم را خواهیم داشت و درنهایت با پاسداشت هفته دفاع مقدس در هفته اول مهرماه برنامههای تابستان را به پایان میبریم .
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