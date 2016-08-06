به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی به مناسبت روز خبرنگار با انتقاد از برنامه ششم گفت: امیدوار بودیم در بحث برنامه ششم که دولت به مجلس ارائه کرده فعالیت بیشتری نشان می داد و مسائلی که می تواند جهش در محیط کسب و کار ایجاد کند را مطرح می کرد.

نماینده مردم قم ادامه داد: مخصوصا در بخش استفاده از منابع و تشویق صادرات، منتظر ارائه برنامه ای دقیق بودیم.

وی تصریح کرد: هنوز چنین حسی در مجموع مطالبی که دولت به عنوان برنامه ششم به مجلس ارائه کرده است ندارم و احساس می کنم برنامه ششم کاستی هایی دارد که باید در مجلس اصلاح شود و سازمان برنامه نیز می تواند در این راستا حرکت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از همکاری مطبوعات در حوزه فعالیت های مهم کشور گفت: در راستای حل مشکل رکود، قانون بهبود فضای کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم اما این به معنای پایان کار نیست.

وی یک وجه مسئله خروج از رکود را قانونگذاری خواند و گفت: وجه دیگر آن نظارت است.

لاریجانی اظهارداشت: باید به دولت برای کارآفرینی کمک کرد. هنوز در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد و فضای کسب و کار، فضای مطبوعی نیست.

رئیس مجلس ادامه داد: سرمایه گذاران ترجیح می دهند که وارد فضای پرغبار نشوند. پس از برجام هم رژیم صهیونیستی و هم برخی کشورها سنگ اندازی هایی کردند. طرح های مختلفی نیز در کنگره آمریکا مطرح شد تا سرمایه گذاری در ایران را پرریسک نشان دهد.

وی تصریح کرد: در هیئت نظارت بر برجام، مصوباتی در این زمینه وجود دارد که باید وزارت خارجه دنبال کند.

لاریجانی با تاکید بر لزوم ایجاد روحیه کار و تلاش اظهارداشت: کشور در مسیر پیشرفت قرارداد اما سرعت ما کند است. باید عزم ملی در این زمینه برای مبارزه با بیکاری ایجاد شود. اگر دولت برای اصلاح فضای کسب و کار نیازمند قانون است، لایحه بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد طرح جامع رسانه ها نیز گفت: دولت باید در این خصوص لایحه بدهد. طرح اولیه در مجلس قبل مطرح شد اما نمی دانم آیا حتی با تصویب لایحه نیز مشکلات حل خواهد شد یا خیر و دردی از شما دوا می کند یا خیر.

لاریجانی گفت: مشکلات رسانه ها مشخص است و باید به جای قانونگذاری های جدید در این زمینه، چند مشکلی که وجود دارد حل کنیم.

وی ادامه داد: در مورد صدا و سیما هم مجلس طرح گسترده ای داد که وقتی نگاه می کنیم می بینیم خیلی از احکام قبلاً وجود داشت و مشکل صدا و سیما چند مورد است که باید برطرف شود.

لاریجانی گفت: در مورد بیمه خبرنگاران کار اجمالی انجام شد که باید ادامه یابد. نیاز به طرح نیست. دولت باید لایحه بدهد و منابع این مهم را تامین کند. لذا فکر می کنم دوستان رسانه با کمک وزارت ارشاد باید مشکلات را بررسی کرده و جهت ارائه لایحه برای لایحه تلاش کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مجوز موقت انتشار یالثارات گفت: هیئت نظارت اختیارات روشنی دارد و باید ببینیم چرا دادگاه ورود پیدا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در کل نظام تصمیم گیری شد که گرفتگی هایی که در کشور وجود دارد باز شود که توافق هسته ای جزئی از آن بود. جمهوری اسلامی در این زمینه عاقلانه عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز در مسائله هسته ای چیزی تمام نشده است، گفت: تا مراحلی موضوعات پیش رفته است اما همچنان با سنگ اندازی مواجه هستیم.

لاریجانی اظهارداشت: در مسائل منطقه ای هم شرایط منطقه ما هیچ وقت تا این حد بهم ریخته نبوده است. جمهوری اسلامی در این شرایط تصمیمات باثبات و عاقلانه ای گرفت و با روحیه انقلابی و دقیق مسیر درستی را دنبال کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل امنیتی وضعیتی مهاجر گونه دارند، گفت: باید حواسها جمع باشد و مسائل امنیتی با دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: تیزبینی شما کمکی به تامین امنیت کشور خواهد داشت.

لاریجانی با بیان اینکه باید به مسائل اقتصادی توجه زیادی کرد، گفت: باید مسائل اقتصادی همچنان اولویت کشور باشد و با حوصله، دلسوزانه و طبیبانه با این موضوعات برخورد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه های غلطی که نسبت به سرمایه گذاری وجود دارد، گفت: خیلی ها فکر می کنند سرمایه گذاران آمده اند بارشان را ببندند و بروند. آیا سرمایه گذاری به ضرر کشور است؟ با وضعیت اقتصادی موجود نمی توانیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم. باید سرمایه گذاری داخلی انجام شود.

لاریجانی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: زمانی که فضا روشن نباشد مردم پولشان را در بانکها می گذارند تا سود مختصر ۱۶ تا ۱۷ درصدی دریافت کنند. اما اگر احساس کنند که همه در تلاش هستند تا به سرمایه گذار کمک کنند، همه وارد عرصه می شوند.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار در یک فضای غوغاسالاری وارد بازار نخواهد شد، گفت: سرمایه گذار خارجی اگر برای کشور مفید است، باید شرایط آن فراهم شود. نباید احساس چپاول به کسی دست دهد. باید به این امور، ملی نگاه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود ترس کاذب در کشور، گفت: اگر کسی از راه قانونی سرمایه گذاری کند، محیط امن است. اما اگر فضای رسانه ای شلوغ باشد، ترس کاذب به وجود می آید. باید این فضا را بشکنیم.

وی با تاکید بر اینکه اولویت کشور مسائل اقتصادی است، گفت: اگر روزنامه ها و مجلات را ورق بزنیم، چنین حسی در مورد اولویت کشور به ما دست نمی دهد. باید برای ایجاد همگرایی افکار عمومی جهت حل مسائل اقتصادی، زمینه سازی کرد.

لاریجانی با تاکید بر توجه ویژه رسانه ها به آسیب های اجتماعی گفت: یکی از آسیب ها این است که ۷۰ درصد مردم شهرنشین و ۳۰ درصد روستایی هستند و معلوم نیست این امر به نفع کشور باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علت مهاجرت روستائیان به شهرها را عدم اشتغال در تسهیلات خواند و گفت: در پی مهاجرت روستائیان، حاشیه نشینی ایجاد شده و آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایجاد می شود.

وی از تدوین طرح مدیریت واحد روستائی و ایجاد چرخه اقتصادی مکمل در روستاها خبر داد و گفت: برای حل آسیب های اجتماعی باید افق میان مدت را دید.

لاریجانی از رسانه ها خواست فضای کشور را به سمت حرفهای عالمانه تر سوق دهند و گفت: دولت باید برنامه داشته باشد وگرنه دچار روزمرگی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دراز مدت برای رسانه ها، گفت: رسانه ها نباید منفعل باشند که مجلس یا دولت یا قوه قضائیه چه می کند و آنها پاسخ دهند. بلکه باید برای بلندمدت برنامه ریزی کنند.

وی با تاکید بر اینکه همه ما هم سرنوشت هستیم، گفت: باید فضای امیدوارانه در کشور به وجود بیاید. در حالت قبض و یاس کارها پیش نمی رود. ‌ گاهی جنجال هایی ایجاد می شود که دارای اغراض سیاسی است. در حالی که باید به این موضوعات به صورت ملی نگاه کرد.

لاریجانی در پایان از رسانه ها تشکر کرد و گفت: در مجموع عملکرد رسانه ها را با نگاهی دردمندانه می بینیم و عملکرد آنها را خوب می دانم و آرزوی توفیق برای شما می کنم.