شرایط صدور کارت شهروندی برای ساکنان منطقه آزاد اروند تشریح شد

کمال رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت نیروی بومی ساکن در منطقه به عنوان نخستین اقدام در جهت توسعه و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی، واحد کار و امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند با استناد به ماده ۵ قانون مناطق آزاد و قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برنامه ریزی و توافق با سازمان فنی و حرفه ای کشور برای آموزش تکمیلی نیروی کار مستقر در شهرهای آبادان و خرمشهر است که تنها راه شناخت، تفکیک و آنالیز اطلاعات شهروندان ساکن منطقه آزاد اروند با سایر شهرها و مناطق همجوار به منظور تمرکز بر ایجاد فضای کسب و کار در جهت توسعه پایدار منطقه، صدور «کارت شهروندی» است.

رضایی، هدف از جمع آوری اطلاعات شهروندان را استفاده از آنها در برنامه ریزیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، آموزشی و رفاهی سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد و افزود: تعیین مسیر درست و سریع و برداشتن گام بلند در توسعه منطقه آزاد اروند از دیگر اهداف به شمار می رود.

وی تصریح کرد: از آنجایی که ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار در شهرهای آبادان و خرمشهر (منطقه آزد اروند) یکی از دغدغه های اصلی مسئولان است، موضوع اولویت به کارگیری نیروهای بومی توسط سرمایه گذاران همواره مودر تاکید بوده است که بهترین راه تشخیص بومی بودن افراد وجود کارت شهروندیست که تنها برای ساکنان این دو شهر صادر می شود.

کارت شهروندی، ملاک تشخیص بومی بودن

رضایی با اشاره به اینکه ملاک تشخیص بومی بودن افراد برای اداره کار نیز کارت شهروندی است، یادآور شد: کارتهای شهروندی مخصوص مناطق آزاد است که ویژگیها و خصوصیات خاص خود را دارند.

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: فراوانی کارتها از جمله پاسپورت، بانکی، سلامت، پایان خدمت و غیره یکی از مشکلات در کشور است که افراد را وادار به حمل کارتهای مختلف می کند که این می توانست به شکل تجمیع کارتها به یک کارت هوشمند تبدیل شود.

وی، جلوگیری از برخی سوء استفاده ها در هنگام نیاز به ارائه مدارک را یکی دیگر از مزیتهای کارت شهروندی خواند و ادامه داد: در همین راستا و به منظور آنالیز اطلاعات و راستی آزمایی در صدور کارت شهروندی، سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری سازمان ثبت احوال کشور(احراز هویت آنلاین) و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (ثبت نام و احراز سکونت و توزیع کارت شهروندی) اقدامات اولیه را انجام داده است.

ثبت نام از طریق دفاتر پستی آبادان و خرمشهر

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه در زمان حاضر تمامی عملیات ثبت نام شهروندان در دفاتر پستی شهرهای آبادان و خرمشهر در حال انجام است، عنوان کرد: از آنجایی که تمامی هم و غم ما صدور یک کارت سالم است که به دست سودجویان نیز نیفتد، با سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی به عنوان شبکه های کاملا دولتی و آشنا برای مردم هستند در زمینه جمع آوری اطلاعات شهروندان، احراز هویت و تشخیص صحت اطلاعات و صدور و توزیع کارتهای شهروندی تفاهمنامه امضاء کرده ایم.

رضایی با اشاره به اینکه تمامی خدمات مورد اشاره در قانون مناطق آزاد به شهروندان، تنها به دارندگان کارتهای شهروندی ارائه می شود، استفاده از معافیت در قیمت اراضی واگذاری شده در بخش صنعت، گردشگری و غیره، استفاده از تخفیفات پذیرندگان مارت شهروندی همچون هتل، آژانسهای مسافرتی، مکانهای ورزشی و رستورانها و استفاده از تخفیفات شهروندی جهت خرید از بازارچه های عرضه کالای همراه مسافر را به عنوان برخی از این خدمات نام برد.

استفاده از تخفیفات ویژه با ارائه کارت شهروندی

وی تصریح کرد: استفاده از تخفیفات هزینه های درمانی در بیمارستانها و یا هزینه های ویزیت پزشکان آبادانی و خرمشهری و بهره مندی از معافیتهای مالیاتی، استفاده از تخفیفات ویژه عوارض خودروهای اروندی، استفاده از معافیت در پرداخت عوارض فرودگاهی، استفاده از معافیت در عوارض خروج از کشور در مرز شلمچه و انجام امور پستی از دیگر مزیتهای کارت هوشمند شهروندی اروند است.

به گفته رضایی، پارکینگ های عمومی و کارت پارک، مراکز خرید و بازارچه های منطقه آزاد اروند، پارکها و مراکز تفریحی، پایانه های مسافری هوایی و ریلی، تاکسی ها و اتوبوسهای شهری، دانشگاهها و مراکز علمی، کتابخانه ها و سایر خدمات از دیگر زمینه های کاربرد و استفاده از کارت هوشمند شهروندی است.

کاهش سختگیریها در تردد از گیت ها برای دارندگان کارت شهروندی

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به استقرار گیت ها در مبادی ورودی و خروجی تعیین شده در شهرهای آبادان و خرمشهر و استقرار گمرک جمهوری اسلامی در این مبادی برای طی مراحل گمرکی برای افراد و کالاها گفت: در گیت های ورودی و خروجی دو لاین سبز را برای شهروندان اروندی پیش بینی کرده ایم که با ارائه کارت شهروندی و تشخیص و تائید آن از طریق دستگاه های نصب شده در محل درب گیت برای تردد شهروند اروندی گشوده می شود ضمن آنکه سختگیریها در هنگام تردد برای شهروندان اروندی از سوی گمرک کمتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در تمامی مناطق آزاد شرایط و امکاناتی که برای شهروندان ساکن در آنها تعریف و اعمال می شود با سایر مناطق تفاوت دارد، به طور مثال در بحث خرید کالا، در قانون به صراحت اشاره شده که یک شهروند می تواند تجهیزات خانه خود را به شکلی که تجاری محسوب نشود تهیه و برای یک بار نیز از منطقه تجهیزات منزل اش را خارج کند.

هزینه واریزی برای دریافت کارت شهروندی کاهش می یابد

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه در تعامل با بانک قرار شد تا بخشی از هزینه بدنه کارت را متقبل شوند، تصریح کرد: درصددیم تا هزینه واریزی برای دریافت کارت شهروندی در مجموع برای هر خانواده ۳۵ تا ۳۰ هزار تومان تعریف شود تا برای هر خانوار این مبلغ قابل پرداخت شود، ضمن آنکه صدور کارت شهروندی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز کاملا رایگان انجام می شود.

وی، کارتهای شهروندی را یک کارت کامل بانکی نیز خواند و گفت: از آنجایی که کارتهای شهروندی عضو شبکه شتاب هستند با استفاده از این کارتها می توان تمامی تبادلات بانکی را نیز انجام داد، کارت شهروندی کارتیست که کیف پول خرد را در داخل خود دارد، یک چیپ ست داخلی داره به اضافه یک چیپ ست بیرونی، که چیپ ست بیرونی به ما اجازه می دهد تا بر روی آن اطلاعات مختلف را ذخیره کنیم، چیپ ست داخلی نیز به ما اجازه می دهد که کیف پول خرد و پیمنت های شهری را درداخل آن فعال کنیم.

استفاده از کارت شهروندی به جای کارت اتوبوس در ۵ شهر کشور

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به همکاری با سیستم بانکی بانک شهر در صدور کارتهای شهروندی و مذاکره با سازمان اتوبوسرانی عنوان کرد: براین اساس کارتهای شهروندی در تمام سیستم های حمل و نقل کشور از جمله در شهرهای عضو این سیستم بانکی همچون شهرهای آبادان، خرمشهر، مینوشهر، تهران، همدان، شیراز، مشهد و تبریز به عنوان کارت اتوبوس کاربری دارد.

رضایی با بیان اینکه بانک شهر در حال راه اندازی تمام پیگ منت های شهری است، افزود: شارژ اولیه کارتهای شهروندی دو هزار تومان است که قابلیت شارژ شدن تا سقف ۴۰۰ هزار تومان را دارد، ضمن آنکه قصد داریم پس از تجهیز تاکسی های درون شهری (تاکسی های پلاک اروند) به سیستم تاکسی متر آنها را در بحث تاکسی رانی نیز فعال کنیم.

وی اضافه کرد: به مرور زمان و ظرف چند ماه آینده ارائه مابقی خدمات شهری نیز از طریق کارتهای شهروندی ممکن می شود.

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمان حاضر ادارات پست آبادان و خرمشهر در حال انجام مراحل دریافت، ثبت نام و صدور کارت شهروندی هستند، تصریح کرد: آمادگی برای افزایش تعداد دفاتر پستی در صورت ایجاد ترافیک ناشی از ازدیاد مراجعات مردمی به ادارات پست آبادان و خرمشهر وجود دارد، در زمان حاضر به طور روزانه سیستم جوابگوی مراجعات مردم هست اما باز هم امکان افزایش براساس تقاضای بیشتر وجود دارد.

وی یادآور شد: از یک سو بهره مندی شهروندان از امتیازات خاص منطقه آزاد اروند و وجود محدودیتها برای سایر افراد خارج از منطقه سبب شده تا بسیاری از افراد خارج از محدوده منطقه آزاد برای به دست آوردن این کارتها از هرطریق ممکن به تکاپو بیفتند و این در حالیست که استفاده از کارتهای شهروندی و مزیتهای مترتب با آن تنها خاص مردم شهرهای آبادان و خرمشهر است.

پروسه انجام استعلامات و دریافت پاسخها زمان بر است

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود زمان بر بودن پروسه انجام استعلامات و دریافت پاسخ ها را دلیل تاخیر در صدور کارتهای شهروندی خواند و گفت: پس از ثبت اطلاعات افراد این اطلاعات وارد سیستم سازمان ثبت احوال شده و به طور تک به تک استعلامها انجام می شود تا صحت اطلاعات مندریج در فرمها مشخص شود، پس از تائید نهایی از سوی اداره پست، سازمان ثبت احوال و حراست سازمان منطقه آزاد اروند، فرد مشمول طرح دریافت کارت شهروندی می شود.

رضایی ادامه داد: به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده افراد غیر شهروند، مراحل به طور کامل و با صرف دقت بالا انجام می شود و اگر این کار نگیرد کارت شهروندی دیگر فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.

اعمال سختگیری ها برای حفظ اصالت کارت شهروندی

وی با بیان اینکه سخت گیریهای مختلف برای صدور کارت شهروندی برای حفظ اصالت کارت شهروندی انجام می شود، اظهار کرد: از سوی دیگر دریافت مجوزهای لازم برای صدور و حتی طراحی زمینه آن بایستی مورد تائید بانک مرکزی قرار می گرفت ضمن آنکه نوع جنس کارت برای ما مهم بود تا کارتی باشد ماندگار که زود خراب نشود و تعاملاتش با بانک و سایر سیستم ها قابلیت انجام و پرداخت داشته باشد.

رضایی تصریح کرد: از سوم خردادماه امسال کار صدور کارت شهروندی را استارت زدیم، به تازگی نیز یک هزار عدد از کارتهای شهروندی آماده شد و پس از بسته بندی، آدرس دهی و کد گذاری جهت توزیع تحویل اداره پست شد، تا پایان مردادماه جاری تمام کارتهای ثبت نام شده قبلی و آنهایی که جواب استعلامهایشان تائید شده و نقص مدارک نداشته اند همه تحویل می شوند.

ثبت نام ۳۵ هزار نفر برای دریافت کارت شهروندی

به گفته وی، تاکنون ۳۵ هزار نفر در قالب هشت هزار خانوار برای دریافت کارت شهروندی ثبت نام کرده اند که حدود یک هزار کارت آن صادر شده و مابقی در مراحله صدور کارت قرار دارند.

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: برای تسهیل در فرآیند ثبت نام ما این سیستم را مکانیزه و دستی کرده ایم به این شکل که مراجعان پس از دریافت فرم مربوطه می توانند آن را در خانه و با صبر و حوصله پر کرده و مدارک لازم را نیز ضمیمه کنند و پس از تحویل مدارک به اداره پست و تطبیق مدارک پیوستی با موارد درخواستی به منازل خود بازگردند و کمتر در صف انتظار باشند.

مراجعه کارکنان به باجه های موجود در ادارات

رضایی بیان کرد: کارکنان ادارات نیز می توانند به باجه های موجود ما در ادارات مربوطه شان مراجعه و اقدامات اولیه برای ثبت نام خود و خانواده شان را به انجام برسانند، در زمان حاضر به طور روزانه حدود ۶۰ خانواده مراجعه کننده به این باجه ها داریم.

وی اظهار کرد: در صورت افزایش میزان مراجعات به ادارات پست امکان تبدیل این سیستم به صورت مکانیزه (ثبت نام اینترنتی) نیز وجود دارد اما به دلیل آنکه مردم متحمل پرداخت هزینه های جانبی مربوط به ثبت نام نشوند این پروسه را مکانیزه نکردیم.

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه فرمهای ثبت نام برای دریافت کارت شهروندی در نوبه خود یکی از تکمیل ترین فرم هاست، تصریح کرد: توزیع فرمها کاملا رایگان است و هیچ فرد و یا ارگانی حق ندارد بابت این فرمها از مردم وجهی دریافت کند.

کارت شهروندی برای مطالبه حقوق تعریف شده در مناطق آزاد است

وی یادآور شد: وجود کارت شهروندی برای مطالبه و دریافت حقوق تعریف شده به عنوان یک شهروند منطقه آزاد الزامیست.

مدیر فناوری اطلاعات و تحولات اداری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در هر کدام از شهرها و مناطق آزاد کشور که سیستم بانکی «بانک شهر» برای شبکه حمل و نقل انتخاب شده باشد، امکان استفاده از کارت شهروند اروندی برای پرداختها پاسخ می دهد.

رضایی در پایان افزود: همراه با افتتاح حساب، اینترنت بانک و کیف پول خرد به دلیل اتصال کارتها به شبکه شتاب، فعال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تبدیل منطقه آزاد اروند به بزرگترین منطقه آزاد کشور از نظر وسعت و جمعیت، افق های تازه ای را برای رشد و توسعه همه جانبه شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) و سایر مناطق همجوار فراهم کرد که توجه به زیرساختارهای مدنی و سرمایه اجتماعی از جمله آنان است.

بدون شک سرمایه گذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و فرهنگی آن جامعه، نمی تواند به عنوان عامل توسعه قلمداد شود، لذا به رغم وجود مزیت های منحصر به فرد در حوزه های صنعت، تجارت، بازرگانی، اقلیمی، موقعیت و ساختار جغرافیایی منطقه آزاد اروند از جمله ناوگان حمل و نقل چهارگانه هوایی، ریلی، دریایی و زمینی، دسترسی به بازار بکر و هدفمند عراق، نفت، پتروشیمی، گاز و صنایع وابسته به آنها، وجود رودهای متصل به خلیج فارس، زمین های مستعد کشاورزی و غیره، «توجه به عامل فرهنگی» و «سرمایه اجتماعی» و «آموزش» به عنوان مقدمه ای برای توسعه، رشد و رفاه سطح عموم جامعه در منطقه آزاد اروند به عنوان مهمترین هدف مسئولان این سازمان به شمار می رود.

ورود سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و دولتی و بسترسازیهایی که توسط آنان در فضای کسب و کار و ورود نیروهای بومی در ساختارهای اقتصادی انجام می شود، تقویت سرمایه های اجتماعی موجود در منطقه به عنوان عامل بنیادی و اصلی توسعه و رشد رفاهی را به دنبال دارد.