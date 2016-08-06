ولید آلبوناصر در آستانه روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تشکیل کارگروهی در شورای اسلامی شهر شادگان، آیین گرامیداشت روز خبرنگار برگزار می شود.
وی افزود: قصد داریم در فرم و محتوای برگزاری آیین پیشرو، متفاوتتر از سالهای گذشته عمل کنیم، بر همین اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در راستای حضور فعال خبرنگاران و اهالی رسانه؛ مدیران و مسؤلان شهری و نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در این رویداد خواهد بود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شادگان در تشریح یکی از بخشهای این آیین بزرگداشت گفت: با ابتکار کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شادگان، امسال برای نخستین بار قرار است در نشستی با حضور اعضای شورا، شهردار شادگان، فرماندار، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگاران، اهالی رسانه و سایر مسئولان، به بررسی خواستها، مشکلات و دغدغههای متقابل اهالی رسانه و مسؤلان شادگان رسیدگی شود.
راه اندازی انجمن مطبوعات و رسانههای مجازی شادگان
آلبوناصر خاطرنشان کرد: ما به دنبال راهاندازی تشکلی رسمی با عنوان «انجمن مطبوعات و رسانههای مجازی شادگان» برای حمایت از خبرنگاران، نشریات و به طور کلی اهالی رسانه در آیندهای بسیار نزدیک در شادگان هستیم.
وی افزود: پیش شرط توسعه در همه زمینهها، برخورداری از زیرساختها و ابزارهای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی است، که رسانهها و تشکلهای رسانهای؛ محور و شالوده این زیرساخت به حساب میآیند. بدیهی است ضعف و غفلت در این زمینه منجر به رکود و رخوت اجتماعی و به تبع آن ناکارآمدی مدیریتها خواهد شد.
آلبوناصر ضمن تذکر به مدیران به دلیل غفلت از ظرفیتهای رسانهای عنوان کرد: اگر به دنبال تقویت و ساماندهی رسانهها در شادگان نباشیم، با توجه به وفور فعالیتهای شبه رسانهای در فضاهای مجازی، بذر بادی را کاشتهایم که فردا باید خودمان طوفانش را درو کنیم، چرا که ناآگاهانه زمینهساز تولید و ترویج شایعه از سوی شبهرسانهها و رسانههای غیر رسمی شدهایم.
عضو شورای اسلامی شهر شادگان ضمن اشاره به فرصتها و تهدیدهای بافت و ترکیب اجتماعی شادگان متذکر شد: در چنین ساختار اجتماعی، بدون بهرهگیری و حمایت از مطبوعات و رسانههای توانمند، میدان برای یکهتازی شایعهسازان و دشمنان واقعیات باز میشود، که این تهدیدی به مراتب بیشتر از مشکلات اقتصادی، معیشتی و بیکاری به حساب میآید.
وی ادامه داد: از همه مدیران و مسئولان دولتی و بخش خصوصی میخواهیم نسبت به تقویت رسانهها در شادگان جدیت بیشتری به خرج دهند، چرا که آمارها از منفی بودن بسیاری از شاخصهای اجتماعی به واسطه فعالیت ضعیف رسانهها در این منطقه حکایت دارد. یکی از این شاخصها سرانه پایین مطالعه مطبوعات در شادگان است که خود این شاخص ملاکی برای توسعه اجتماعی به شمار میآید.
شبکه های اجتماعی نوظهور فرصتی خطرساز
آلبوناصر، از شبکههای اجتماعی و فناوریهای نوظهور مجازی به عنوان فرصتی خطرساز و خطری فرصتساز یاد کرد و افزود: با اینکه این ابزارها چرخه اطلاعرسانی را با رواج اندیشه شهروند خبرنگار تکمیل کردهاند و امکان اطلاعرسانی غیر رسمی را در هر زمان و مکان برای هر شخصی فراهم کردهاند، اما متاسفانه عقب ماندن مطبوعات و رسانههای رسمی و معتبر از این پدیدههای نوظهور رسانهای، آسیبهای جدی فرهنگی و اجتماعی به بار داشته است.
عضو شورای اسلامی شهر شادگان در خصوص برگزاری آیین گرامیداشت روز خبرنگار در این شهر عنوان کرد: برای آنکه برنامه روز خبرنگار امسال متفاوت و بهتر از گذشته برگزار شود، نباید صرفاً به دنبال تقدیر و تجلیل بود، بلکه میبایست از این فرصت برای نقد و بررسی فعالیتهای رسانهای و تعامل ادارات و رسانهها با یکدیگر استفاده کرد.
وی در پایان، با اشاره به اهمیت فعالیتهای رسانهای و جایگاه بلاتشبیه فعالان این حوزه از مسؤلان خواست: همهی سال باید روز خبرنگاران و فعالان رسانهای باشد. تصور تبعات ناشی از تعطیلی یک روز فعالیتهای رسانهای، عمق نفوذ و اهمیت این حوزه را به خوبی نشان میدهد.
گفتنی است سایر برنامههای گرامیداشت روز خبرنگار در شادگان شامل: تجدید میثاق با شهدا و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و دیدار با امام جمعه شادگان خواهد بود.
در هفدهم مردادماه سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسیدند. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.
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