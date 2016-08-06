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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

فرمانده نیروی انتظامی گیلان:

مردم در ایجاد، تثبیت و حفظ امنیت در جامعه نقش کلیدی دارند

مردم در ایجاد، تثبیت و حفظ امنیت در جامعه نقش کلیدی دارند

رشت- فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به نقش مردم در همراهی با پلیس برای برقراری نظم و امنیت در جامعه تصریح کرد: مردم در ایجاد، تثبیت و حفظ امنیت نقش کلیدی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میر حیدری صبح شنبه در نشست تخصصی فرماندهی گیلان با اصحاب رسانه با مهم خواندن مقوله امنیت اظهار کرد: این مهم لازمه پیشبرد جامعه و توفیقات در حوزه های مختلف است.

وی افزود: اساس حرکت در هر جامعه ای باید بر اساس استقرار امنیت مورد توجه قرار گیرد و نقش پلیس در این راستا بسیار کلیدی است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان گفت: خط افق حرکت نیروی انتظامی، ارتقای سطح امنیت جامعه است.

سردار میر حیدری با بیان اینکه امروز پلیس جامعه محور حضور و همراهی مردم را مهمترین پشتوانه خود می داند تصریح کرد: پلیس معتقد است که مردم در تولید، تثبیت و حفظ امنیت نقش اصلی دارند.

وی با توجه به کاهش آمار جرائم در گیلان، احساس مسئولیت، غیرت و توجه مردم به آموزه های دینی را مهمترین رکن در امر پیشگیری و کنترل جرایم دانست. ‌

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با توجه به وضعیت جغرافیایی و توریست پذیری این استان گفت: می طلبد که گیلان از استان های امن کشور باشد و با تعامل میان مردم و پلیس، این استان از استان های امن محسوب می شود.

سردار میرحیدری از کاهش جرائم در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: برای کیفی سازی و رشد ارزش های جامعه با کمک دستگاه های فرهنگی، باید اقداماتی فراخور شأن مردم گیلان انجام شود.

وی تاکید کرد: در برخورد با مفاسد و مجرمان مصمم تر از گذشته هستیم و با متخلفان، قاطعانه برخورد می شود.

فرمانده نیروی انتظامی  گیلان گفت: اگر دشمنان دنبال ترویج هرزگی و بی عفتی در جامعه غنی اسلامی باشند ما نیز به دنبال حذف و بی ثبات کردن اقدامات نشات گرفته از فرامرزها هستیم.

سردار میرحیدری با بیان اینکه دشمن به دنبال بی ثباتی و ایجاد هرج و مرج در جامعه است بیان کرد: مردم آگاه ایران اسلامی با انتقال به موقع اخبار مانع به ثمر رسیدن اقدامات دشمنان شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان همچنین ضمن ارائه گزارشی از میزان کاهش و یا افزایش جرائم در استان گفت: نشر اکاذیب در امسال به ۱۵۸ مورد افزایش یافته است.‌

کد مطلب 3733484

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