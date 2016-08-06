دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نقد رسانه ها استقبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام در آستانه روز خبرنگار روز شنبه درنشست باجمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی در محل دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: قدردان خدمات رسانه های گروهی در انعکاس فعالیتهای دانشگاه هستیم و امیدواریم همکاری خبرنگاران همچنان تداوم یابد.

مهرام بیان کرد: مدتی است سیاست درهای باز را در برابر خبرنگاران اتخاذ کرده ایم و باور داریم رسانه های منصف می توانند کمک ما باشند تا مشکلات را شناسایی و حل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: خوشبختانه با اعتمادی که به رسانه ها کردیم ۹۹ درصد جواب گرفتیم و حاضریم برای رضایت مردم و مجموعه همکاران پرتلاش خود هزینه هم بدهیم و اگر زیر سوال می رویم گامی برای حل مشکلات برداریم.

وی گفت: به هر حال حوزه دانشگاه و بیمارستان بسیار گسترده و حساس است و باید حریم خصوصی کادر درمانی و بیمار رعایت شود تا دچار چالش نشویم اما در مجموع از آنچه به عنوان انتقاد در رسانه ها مطرح شده بجز چند مورد که غیر واقعی بود استفاده کردیم و نسبت به رفع مسائل اقدام لازم صورت گرفته است.

مهرام یادآورشد: در برخی مواقع اگر قبل از رسانه ای شدن موضوع گفته شود می توانیم آنرا حل کنیم واگر بابی توجهی روبرو شدید اجازه دارید در رسانه ها منعکس کنید و ما از طرح موضوعات دانشگاه به شرط رعایت انصاف، واقع گرایی و صداقت هیچ نگرانی نداریم.

حقوق ها در دانشگاه و نظام سلامت کمتر از حد معمول است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص موضوع حقوق ها نیز اظهارداشت: اولین کسی بودم که لیست حقوقی خود و همکارانم را در اختیار ادارات بازرسی و استانداری و مراجع ذیربط قرار دادم تا شفاف سازی شود.

وی افزود: در این شرایط نباید کاری کنیم تا برخی افراد متخصص که شبانه روز در خدمت سلامت مردم هستند احساس بی انگیزگی کرده و از خدمت سرباز زنند زیرا حقوقهایی که در بخش دولتی و در دانشگاه به هیئت علمی و پزشکان داده می شود حتی یک دهم و یک صدم برخی خدمات در بخش خصوصی نیست.

مهرام اظهارداشت: نباید موجب شویم اعتماد مردم به پزشکان خدشه دار شود و ما نیز می پذیریم در هر شغل و حرفه ای مانند دستگاه قضایی، روحانیون، حوزه اجرایی، مدیران، وزیران، فرهنگیان امکان خطا و لغزش وجود دارد و کسی مبرا نیست اما خطای چند نفر نباید به همه جامعه تسری داده شود.

وی بیان کرد: در حوزه پزشکی همه خطاها به پزشک مربوط نمی شود و گاهی خطای تیم درمانی است و گاه مجموعه اشکال دارد برای نمونه در سالهای قبل به دلیل تحریم داروهایی وارد کشور شد که کیفتی نداشت و موجب مرگ و میر و شوک به بیماران شد اما به حساب پزشکان گذاشته شد که بی انصافی است.

حقوق پزشکان بخش دولتی منصفانه نیست و حق آنها ادا نمی شود

وی اضافه کرد: پزشک متخصصی که ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ عمل جراحی دارد باید چقدر دریافتی داشته باشد تا عدالت برقرار شود و اگر این پزشکان که تعداد محدودی هستند و به سختی در استان آنها را نگهداشته ایم ماهانه ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان بگیرند زیاد نیست.

مهرام گفت: این در شرایطی است که همین پزشک می تواند در تهران و یا مطب خود اگر در بخش دولتی نباشد تا ۵ برابر و یا ۱۰ برابر درامد کسب کند اما وظیفه داریم برای تامین سلامت مردم از این افراد دلسوز، متعهد و متخصص به خوبی استفاده کنیم و نگذاریم از خدمت در مراکز دولتی دلسرد شوند.

وی اظهارداشت: در بخش دولتی حق پزشکان ادا نمی شود و مردم منصف می توانند با کمی بررسی این موضوع را تایید کنند و متوجه باشند که اگر پزشکان متخصص را به بهانه پرداخت حداقل حقوق از دست دهیم شهروندان باید هزینه های بسیار بیشتری را متقبل شوند و به سایر استانها برای درمان مراجعه کنند و این کار منطقی نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت: برخی پزشکان متخصص استان ما از یک آرایشگر زنانه و یا یک واسطه گر کمتر دریافتی دارند اما در معرض قضاوت مستمر هستند و با کار پر استرس و شبانه روزی باید پاسخگوی همه مردم باشند و سلامت آنها را تامین کنند.

نتیجه برجام ورود داروهای سالم است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت: بدون هیچ گرایش سیاسی و از نگاه سلامت مردم اعلام می کنم اگر برجام فقط یک نتیجه داشته باشد و آن هم ورود داروهای سالم و استاندارد برای ما در حوزه پزشکی باشد ارزشمند است.

بیمارستان قدس تجهیز می شود

مهرام در ادامه از تجهیز بیمارستان قدس به برخی امکانات پزشکی جدید خبرداد و گفت: بخش های NICU و PICU در بیمارستان قدس راه اندازی خواهد شد و با افتتاح آندوسکوپی کودکان بخشی از نیازهای درمانی این واحد برطرف می شود.

وی اضافه کرد: یک نفر فوق تخصص گوارش کودکان را جذب کرده ایم و بزودی بخش اختلال خواب کودکان نیز در بیمارستان قدس راه اندازی خواهد شد.

افزایش ۴۰ تخت در بیمارستان بوعلی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: بزودی ۴۰ تخت در بیمارستان بوعلی قزوین اضافه خواهد شد و با انتقال بخش چشم به بیمارستان ولایت شرایط بهتری در این بیمارستان فراهم خواهد شد.

وی گفت: کلینیک های تخصصی را در شهرهای بویین زهرا، محمدیه، البرز و اقبالیه احداث و راه اندازی خواهیم کرد تا خدمات لازم را به مردم ارائه دهند.



در این مراسم از خبرنگاران رسانه های گروهی استان تجلیل شد.