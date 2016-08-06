۱۲۰نوجوان روستایی وعشایری استان عازم اردو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاری ظهر شنبه در حاشیه بدرقه این دانش آموزان در جمع خبرنگاران افزود: این اردو از سوی بنیاد علوی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری برای دانش آموزان تدارک دیده شد.

وی بیان داشت: دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه از مناطق روستایی وعشایری استان در این اردو شرکت کردند.

یاری تصریح کرد: این دانش آموزان برای اولین بار در یک اردوی خارج از استان شرکت می کنند.

وی اظهار داشت: در این اردو دانش آموزان به مدت هفت روز از مناطق زیارتی وسیاحتی استان تهران بازدید می کنند.

یاری زیارت مرقد امام خمینی(ره)، بازدید از موزه دفاع مقدس ومجموعه سعدآباد را از جمله برنامه های این اردو عنوان کرد.

وی افزود: این دانش آموزان از مناطق دهدشت، بهمئی، لنده، چرام، چاروسا و دیشموک به این اردواعزام شده اند.