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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۶

وزیر کشور بحرین:

افراد سلب تابعیت شده در بحرین اجنبی هستند!

افراد سلب تابعیت شده در بحرین اجنبی هستند!

«راشد بن عبدالله» وزیر کشور بحرین با صدور دستوری اعلام کرد که هر فردی که پیش از این توسط آل خلیفه سلب تابعیت شده است، اجنبی و بیگانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شهروندان این کشور و همچنین رهبران دینی حاضر در بحرین ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش «راشد بن عبدالله» وزیر کشور بحرین دستوری را صادر کرده که بر اساس آن هر فردی که توسط دستگاه آل خلیفه سلب تابعیت شده است، بیگانه و خارجی محسوب می شود.

وزیر بحرین همچنین از افرادی که پیش از این سلب تابعیت شده اند، خواسته که طی حداکثر ۴ هفته از زمان صدور حکم سلب تابعیتشان، برای تعیین تکلیف خود اقدام کنند.

در دستور وزیر کشور بحرین به شماره ۸۹ در سال ۲۰۱۶ میلادی برای مشخص کردن ضوابط اجرای احکام در رابطه با قانون تابعیت آمده است: بر اساس این قانون هر کس که تابعیتش سلب شده، اجنبی و خارجی است و باید بر اساس قانون خارجی ها حداکثر تا ۴ هفته برای تعیین تکلیف خود اقدام کند.

شایان ذکر است رژیم آل خلیفه طی ۲ سال اخیر ده ها نفر را به اتهامات واهی مانند تروریسم و اقدامات خشونت زا سلب تابعیت کرده است که برجسته ترین آنها نیز شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور است که حدود ۲ ماه پیش به اتهام اقدام علیه رژیم حاکم بر بحرین سلب تابعیت شد؛ این در حالی است که شیخ عیسی قاسم تنها ضامن مسالمت آمیز ماندن انقلاب مردمی بحرین است.

کد مطلب 3733490

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