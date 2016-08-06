امضای تفاهمنامه احداث بیمارستان دولتی ۴۰۰ تختخوابه دزفول

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه تنها ۳۸۰ تخت بیمارستانی در دزفول وجود دارد لزوم افزایش این تعداد با توجه به جمعیت شهرستان مهم به نظر می رسید.

وی اضافه کرد: تعداد بیمارستان و تخت های بیمارستانی موجود در دزفول جوابگوی نیاز بیماران شهرستان نیست و علاوه بر مردم شهرستان دزفول دیگر شهرهای شمالی خوزستان و حتی استان های همجوار جهت برخورداری از خدمات درمانی به مراکز درمانی دزفول مراجعه می کنند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی از امضای تفاهم نامه بیمارستان ۴۰۰ تختخوابه دزفول خبر داد و گفت: پس از دعوت از وزیر بهداشت و سفر ایشان به دزفول مجوز ساخت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابه اخذ شد که تفاهم نامه آن به امضا رسیده و به زودی مراحل اجرایی آن آغاز می شود.

وی در مورد محل این بیمارستان نیز عنوان کرد: کارهای اولیه احداث این بیمارستان در زمین بیمارستان و زایشگاه سابق یا زهرا(س) در نظر گرفته شده است.

پاپی زاده در ادامه به کذب بودن اخبار منتشر شده مبنی بر توقف ساخت بیمارستان تامین اجتماعی دزفول به دلیل نبود بودجه اشاره کرد و افزود: پیشرفت فیزیکی بیمارستان تامین اجتماعی دزفول از سرعت خوبی برخوردار است و هر کجا با مشکل بودجه مواجه شده است سریعا از محل های مختلف تامین بودجه شده و هم اینک نیز روند ساخت آن ادامه دارد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: با احداث سه بیمارستان تامین اجتماعی، حکمت و بیمارستان دولتی ۴۰۰ تختخوابه، تحول عظیمی در حوزه بهداشت و درمان دزفول اتفاق خواهد افتاد.

